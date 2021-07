La France va prendre en charge une nouvelle thérapie numérique pour vaincre la dépression

Une nouvelle thérapie numérique va faire son apparition en France afin de permettre aux personnes de vaincre la dépression.

Depuis le début de la pandémie de Covid-19, le moral des Français est au plus bas. Même si les mesures de déconfinement viennent lâcher du lest sur les restrictions sanitaires, le mal est déjà fait et une personne sur cinq souffre aujourd’hui de dépression en France. Afin de lutter contre cette pathologie mentale, la France vient d’annoncer qu’une nouvelle thérapie numérique va prochainement être disponible sur le territoire.

Une nouvelle thérapie pour combattre la dépression

Déjà disponible et remboursée en Allemagne, la thérapie numérique deprexis®, destinée aux adultes souffrant de dépression, s’apprête à arriver en France. L’efficacité de ce traitement a déjà fait ses preuves suite à déjà 12 essais contrôlés randomisés.

Cette nouvelle thérapie se base les thérapies cognitivo-comportementales (TCC). Elle peut être recommandée par un médecin et dure pendant trois mois en complément du traitement habituel. Par le biais d’un programme boosté à l’intelligence artificielle, le logiciel offre une expérience personnalisée à chaque patient, notamment en fonction de ses interactions. Nous pouvons retrouver un total de 10 modules permettant ainsi de stimuler des dialogues par le biais d’enregistrements audio, de vidéos, d’illustration, de questionnaires, de SMS…

« L’utilisation de cette thérapie numérique permet, d’une part, de traiter la moitié des patients souffrant de dépression que les professionnels de santé sont actuellement incapables d’atteindre, et d’autre part, elle améliore le résultat lorsqu’elle est utilisée en complément des traitements actuels de la dépression. Le remboursement de deprexis® et d’autres thérapies numériques en Allemagne marque une véritable avancée dans le traitement de la dépression », d’après le Dr Jan Philipp Klein, médecin psychiatre de l’université de Lübeck (Allemagne), qui a dirigé plusieurs évaluations de deprexis®.

À noter que cette nouvelle thérapie numérique permet aussi de réduire les symptômes dépressifs coassociés chez certains patients, notamment atteints de sclérose en plaques, d’épilepsie et d’addiction aux jeux. Une étude a même prouvé que ce dispositif permettait de faire baisser le coût de prise en charge de la dépression.