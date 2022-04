La longue liste des substances toxiques dont l’Europe va bannir l’utilisation

C’est une “feuille de route” qu’a adopté lundi 25 avril la Commission européenne. Elle vise, à l’horizon 2030, à l’élimination de substances chimiques nocives pour la santé et l’environnement, et que l’on retrouve malgré cela dans de nombreux produits de grande consommation.

Quelles sont-elles ? On les désigne sous les noms de parabens, phtalates, plastiques PVC, ou encore retardateurs de fumée bromés et composés perfluorés.

Six premières familles de substances sont donc concernées par cette interdiction qui se fera progressivement. Elles ont été choisies en vertu de leur caractère nocif mais aussi de leur présence dans les produits de consommation courante :

L’Obs relaie les propos de Tatiana Santos, en charge de ce dossier au sein de l’ONG Bureau européen de l’environnement (BEE), et qu’elle qualifie de “grande désintoxication”. Selon elle, “Elle promet d’améliorer la sécurité de presque tous les produits manufacturés et de réduire rapidement l’exposition chimique dans nos écoles, nos foyers et sur nos lieux de travail”.

Cependant, le BEE redoute la capacité des lobbies à obtenir “de longs délais et de larges exemptions” alors que ce chantier d’importance doit être initié dès 2023 : “L’industrie pétrochimique va s’y opposer férocement. Les retardateurs de flamme et bisphénols sont largement utilisés, il faut du courage politique pour les interdire. Presque tous les produits manufacturés dans les magasins seront touchés. Cette ‘grande détox’ ouvre un nouveau chapitre”.

