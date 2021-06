La lumière verte pourrait être la solution pour soulager vos maux de tête

À travers une nouvelle étude, les chercheurs souhaitent confirmer les effets positifs de la lumière verte sur les maux de tête.

En France, nous comptabilisons aujourd’hui environ 12 millions de personnes souffrant de migraine. Entrainant des maux de tête récurrents, cette pathologie chronique est ainsi très handicapante pour de nombreuses personnes. L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) considère même cette maladie parmi les affections invalidantes. Bonne nouvelle ! Une récente étude vient de constater que la lumière verte était un traitement naturel efficace contre les migraines.

La lumière verte réduirait la douleur des maux de tête de 20 %

Avant tout chose, les bienfaits de la lumière verte ont déjà été constatés auparavant par des chercheurs. Selon une étude de l’université d’Harvard parue en 2016, la lumière verte permettait de réduire la douleur induite par la migraine de 20 %, mais aussi la sensibilité à la lumière. Selon la couleur, les chercheurs ont constaté que les signaux générés par la rétine et le cortex n’étaient pas les mêmes. L’ambre et le vert étaient ainsi avantagés par rapport au rouge et au bleu générant des signaux plus faibles.

Une nouvelle étude vient ainsi essayer de confirmer ses résultats et vérifier le potentiel thérapeutique de la lumière verte. Un essai est mené en ce moment sur 250 patients atteints de migraines en Caroline du Nord. Chaque jour pour une durée de six semaines, les participants à l’étude doivent s’exposer pendant une durée minimum 30 minutes à la lumière verte d’une lampe. À la fin de la journée, les sujets doivent rapporter le nombre, la fréquence et la gravité des maux de tête survenus.

Dr Nick Silver, neurologue consultant au Walton Center NHS Foundation Trust à Liverpool, explique ainsi que Daily Mail : « Ce travail lié au traitement de lumière verte peut s’ajouter à l’arsenal de traitements dont nous disposons et offrir une aide avec peu ou pas d’effets secondaires ». À travers ces nouveaux travaux, les cherches espèrent que la lumière verte aura un double effet sur les patients : qu’elle permette de réduire les symptômes lors d’une crise, mais aussi diminuer le nombre de crises.