La méditation permet de rendre le cerveau plus rapide en seulement 8 semaines

Dans une nouvelle étude, les chercheurs ont constaté que huit semaines de méditation rendaient le cerveau plus rapide.

En quelques années, la méditation est devenue une habitude de vie chez de nombreuses personnes à travers le monde. Il faut dire que cette pratique offre beaucoup d’avantages, comme par exemple une meilleure gestion du stress et concentration et la stimulation cognitive. Cela peut aussi permettre de soulager des douleurs chroniques ou encore soigner les additions. Par le biais d’une nouvelle étude de l’université de Binghamton (États-Unis), publiée dans Scientific Reports, les chercheurs ont déclaré que huit semaines de méditation permettaient de rendre son cerveau plus rapide.

Un cerveau en meilleure santé grâce à la méditation

Afin d’arriver à cette conclusion, les scientifiques ont suivi dix étudiants du programme de bourses de l’université afin de déterminer la manière dont la pratique de la méditation avait la capacité de modifier les schémas cérébraux. Lors de ces travaux, il a été demandé aux participants de méditer pendant une durée de 10 ou 15 minutes cinq fois par semaine. Un journal de pratique devait aussi être tenu.

À travers leurs résultats, les chercheurs dévoilent que l’entraînement à la médiation a permis une commutation plus rapide entre les deux états de conscience du cerveau. Le premier s’appelle le réseau du mode par défaut. Il est actif lorsque le cerveau est au repos et n’est pas concentré sur le monde extérieur. Le second est le réseau d’attention dorsale, s’activant lorsque les tâches exigent de l’attention.

L’étude montre ainsi que la pratique de la médiation a permis d’améliorer les connexions cérébrales entre ces deux réseaux cérébraux, mais aussi à l’intérieur de ces derniers. Ce qui signifie que la méditation permet un passage rapide de l’état de vagabondage de l’esprit à l’état de concentration de l’attention, mais aussi le maintien de l’attention une fois que le cerveau est dans l’état de l’attention.

George Weinschenk, auteur principal, explique ainsi : « Les Tibétains ont un terme pour désigner cette facilité à passer d’un état à l’autre – ils l’appellent la souplesse mentale, une capacité qui vous permet de façonner et de modeler votre esprit. Ils considèrent également l’objectif de la concentration comme l’un des principes fondamentaux de la croissance personnelle ».