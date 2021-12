La myocardite, c’est quoi ?

Le myocarde est le muscle du cœur qui, lorsqu'il se contracte, permet la circulation du sang dans les vaisseaux.

La myocardite : ce terme est apparu un peu plus qu’habituellement ces derniers mois car un risque rare de cette inflammation du myocarde après une vaccination contre le coronavirus avec un vaccin Pfizer ou Moderna existe chez les 12 -50 ans, et plus précisément les hommes de moins de 30 ans.

Mais que recouvre ce terme, et quels en sont les symptômes et traitements ?

Le rôle du myocarde

Le myocarde constitue la partie musculaire du cœur. Il est localisé entre deux couches (le péricarde à l’extérieur, l’endocarde à l’intérieur) et ses fibres musculaires fonctionnent automatiquement. Le myocarde est contrôlé par le système nerveux autonome, lequel entraîne des contractions involontaires, spontanées et rythmiques.

Ces contractions ont pour mission de propulser le sang dans l’organisme. L’inflammation du myocarde a pour conséquence la destruction des cellules qui le composent et sa capacité de contraction tout comme celle de fournir un apport en sang vont se réduire. Petit à petit, le cœur n’est plus capable de pomper le sang.

Symptômes d’une myocardite

Quand cette inflammation du myocarde est d’origine virale, ce sont des symptômes similaires à ceux d’une grippe qui vont survenir avant l’atteinte cardiaque.

Puis, le plus souvent c’est une douleur dans la poitrine, continue et variable en intensité, qui va se manifester. Poitrine oppressée, palpitations, gêne à la respiration peuvent être ressenties. Et si le cœur vient à défaillir, la détresse respiratoire prend le relais, et un arrêt cardiaque peut survenir.

Comment la diagnostiquer ?

Outre les symptômes, des prises de sang pourront révéler des signes d’une myocardite. Un électrocardiogramme sera aussi en mesure d’en déceler les signes, car les manifestations électriques sont assez similaires à celles d’un infarctus du myocarde.

Une échographie du cœur pourra aussi préciser la gravité et la conséquence sur la fonction cardiaque.

Le traitement de la myocardite

Une fois qu’elle a été diagnostiquée, l’inflammation du myocarde sera traitée en fonction de la raison de sa survenue. Ainsi, dans la cas où elle est d’origine bactérienne, des antibiotiques adaptés sont administrés.

Si l’origine est une maladie auto-immune, des médicaments immunosuppresseurs et des corticoïdes entreront en jeu. En revanche, si elle est d’origine virale, seuls le repos et la traitement des symptômes seront engagés.

Le seul dénominateur commun à tous ces cas d’origine myocardite sera une surveillance à l’hôpital. Paramètres vitaux, électrocardiogramme, évolution du taux de troponine (substance protéique qui entre dans la constitution des fibres musculaires et régule leur contraction)y seront analysés. Et dans le cas d’une défaillance du cœur, le traitement pourra aller du traitement médicamenteux de l’insuffisance cardiaque à l’assistance circulatoire voire la transplantation cardiaque.