La naturopathie : vous reconnecter avec vous-même

La naturopathie est un art qui demande du temps et de l'apprentissage. Cette discipline n'est pas encore règlementée notre notre hexagone donc choisissez bien.

La naturopathie est considérée comme une médecine traditionnelle par l’OMS en 2001. Elle a pour objectif d’agir sur la nature de vos symptômes pour vous guérir et / ou agir sur votre bien-être. L’objet n’est donc pas de faire disparaître vos symptômes grâce à des substances chimiques (médicaments). Au contraire, le naturopathe agit sur la cause de vos symptômes. On dit que la naturopathie est une médecine holistique.

Les techniques utilisées en naturopathie

Le naturopathe traite le patient grâce à ses capacités d’auto-guérison inhérentes. Elle s’appuie sur les forces de l’individu pour le guérir de ses faiblesses. L’esprit peut-être le remède idéal pour les maux que vous avez. En effet, pour beaucoup de personnes ces pratiques parfois ancestrales reviennent peu à peu de l’oublie.

Dix techniques seront utilisées seules ou en complément. Les plus communes sont la nutrition, l’exercice physique et la gestion du mental. Les autres sont : l’hydrologie, la biokinésie, la réflexologie, les techniques manuelles, la phytologie, la pneumologie et le magnétisme.

Prendre rendez-vous chez un naturopathe

Pour prendre rendez-vous chez un naturopathe, choisissez un professionnel diplômé. La naturopathie n’est en effet pas règlementée en France. Soyez donc vigilant sur la formation de votre praticien. Pour cela, rendez-vous sur le site web de la FENA, fédération française des écoles de naturopathie. Retrouvez-y les 8 écoles de naturopathie agrées en date d’avril 2019. A savoir qu’une école de naturopathie doit proposer au minimum 1200 h de formation en présentiel pour prétendre à l’agrément.

La première séance dure en général 1 heures, puis comptez 30 à 40 minutes pour les suivantes. Cela dépend essentiellement du professionnel, il est donc important de bien le choisir. Vous pouvez bien-sûr consulter le site recommandé ci-dessus ou regarder sur internet. Avez-vous déjà pratiqué des séances avec un naturopathe ? Est-ce que vous avez eu les effets escomptés ? Nous sommes curieux de lire vos témoignages.