La pandémie de Covid a fait grimper les gestes suicidaires chez les jeunes

L'Observatoire national du suicide appelle à la vigilance chez les jeunes femmes et adolescentes.

L’Observatoire national du suicide vient de publier son rapport annuel. Il y met en garde sur la hausse très significative des gestes suicidaires, en particulier parmi les jeunes Françaises.

Le 5e rapport annuel pointe une baisse de tels gestes au début de la pandémie, les morts par suicide ayant baissé de 20 % pendant le premier confinement, et de 8 % lors du second en 2020.

Fin 2020, une bascule

Mais à la fin 2020, les soins consécutifs d’automutilations et de gestes suicidaires ont augmenté de façon spectaculaire chez les adolescents et jeunes adultes, souffrant mentalement mentalement des confinements.

Et ce sont les jeunes filles de la classe 12-24 ans qui ont été les plus vulnérables : ainsi en 2021, les appels aux centres antipoison pour tentative de suicide ont augmenté de moitié parmi elles.

Le niveau de vie nivelle le risque

Le rapport point un risque particulier chez certaines populations, parmi lesquelles les symptômes anxieux et dépressifs ont particulièrement augmenté pendant la pandémie. Il s’agit des femmes, des personnes en situation de handicap, des personnes dans une situation financière difficile, et de celles souffrant de troubles anxio-dépressifs ou de comportement alimentaire.

Parmi les jeunes femmes appartenant aux 25% de ménages les plus modestes, le taux d’hospitalisation pour lésions auto-infligées est environ 8 fois plus important que celui des jeunes hommes appartenant aux 25% de ménages au contraire les plus aisés.

L’Observatoire national du suicide a publié son rapport avant la journée mondiale de prévention du suicide du 10 septembre prochain. Près de 9 000 suicides ou tentatives de suicides chez les 15-24 ans en 2021 dans notre pays ont été recensés.