La pénurie de médicaments contre le cancer est de plus préoccupante selon les médecins

1 499, c’est le nombre (alarmant) de médicaments qui était en rupture de stock ou en très petite quantité en pharmacie.

De nombreuses campagnes de mobilisations ont commencé à travers le monde afin de mettre en garde contre la pénurie de médicaments pour les personnes atteintes de cancer. Cette pénurie existait bien avant l’arrive de la pandémie en mars dernier. Ce lundi, la Ligue conte le Cancer hausse sa voix pour lancer un cri d’alerte. Le professeur Axel Kahn, président de la Ligue contre le Cancer a déclaré auprès des médias que cette pénurie a été d’autant plus oubliée pendant cette pandémie.

« Ce phénomène incontestablement a pu être aggravé par la Covid, mais en aucun cas n’a été créé par la Covid. C’est vraiment un problème lié à la structure économique du marché du médicament », a expliqué à l’AFP le Pr Axel Kahn, président de la Ligue contre le cancer.

Justice

C’est ce que réclame la Ligue contre le Cancer, une justice pendant que cette pénurie empire de jour en jour. Cette année, le groupe espère des changements radicaux même si les prochains mois sont encore incertains. Le pire dans ça, c’est que les médicaments pour les personnes atteintes d’un cancer ne sont pas les seuls touchés. En effet, les médicaments plus généraux sont également atteints.

« L’année 2019 atteint un record avec 34 fois plus de pénuries signalées qu’en 2008 »

Du 29 octobre au 4 décembre 2019, un sondage Ipsos a été lancé. Dans celui-ci plus de 95 % de pharmaciens, 500 professionnels de la santé*, dont 74 %, signalent qu’ils n’ont plus de stock de médicaments que ça soit pour les personnes atteintes de cancer ou non. La Ligue contre le Cancer a ouvert un cahier de doléance électronique afin de s’exprimer pour que toutes personnes puisse le signer et montrer leur soutient aux personnes atteintes des divers cancers. Trop c’est trop….

*Pharmacie de ville, cancérologues, médecins généralistes…