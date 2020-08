La pilule et le tabac ne font pas bon ménage

La prise de la pilule et fumer n’est pas contre-indiquée par les différents fabricants. Cependant, des risques cardiovasculaires peuvent apparaître au fil du temps.

Beaucoup de femmes prennent la pilule, car c’est le contraceptif le plus efficace. Pour rappel, il existe deux pilules : la première est prise par la bouche c’est d’ailleurs la plus répandue. Une seconde est aussi sur le marché, la pilule monodosée. Qu’elle est la différence entre ces deux pilules contraceptives ? Pour ce qui est de la première, celle-ci est composée d’œstrogène ainsi qu’un progestatif. La suivante quant à elle possède qu’une seule hormone, celle-ci est sécrétée par l’organisme pendant la seconde étape du cycle menstruel et de la grossesse.

La pilule combinée d’œstrogène et de progestatif augmente les risques d’accident cardiovasculaire. Elle est associée aux risques thromboemboliques artériel ou veineux chez la femme. De plus, le tabac augmente les risques chez les femmes de plus de 35 ans. C’est pour ça qu’il est recommandé d’utiliser les pilules microprogestatives, ou monodosées lorsque vous fumez.

Comment le tabac agit-il quand il est combiné à la pilule ?

La prise de la pilule alors que vous fumez multiplie le risque de maladie cardiovasculaire par 20. Pourquoi ? Le tabac créé des lésions sur les vaisseaux. En prenant la pilule qui a pour effet de coaguler le sang, cette association peut créer de sérieux soucis cardiovasculaires. Vous l’aurez compris, ces problèmes sont à prendre au sérieux. Le HAS et l’OMS recommandent aux femmes de plus de 35 ans de ne pas prendre la pilule œstroprogestative (pilule combinée d’œstrogène et de progestatif). Que vous fumiez moins de quinze cigarettes par jour ou même plus, il est recommandé d’utiliser la pilule progestative (ou monodosée).

Vous pourrez utiliser d’autre mode de contraception, il en existe plusieurs (implants, etc.). Pour vous aider dans votre choix, un petit tour au gynécologue vous sera utile. Arrêtez de fumer restera le mieux pour votre santé et celle de vos proches, appelez le 3989, tabac info service pour vous faire suivre.