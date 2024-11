La pilule miracle contre Alzheimer pourrait tripler le risque de mortalité

Des données réelles provenant de l’utilisation du médicament aux États-Unis ont révélé une série de décès enregistrés lors des essais. Environ un participant sur dix aux essais a eu un gonflement du cerveau et un sur six a connu de petits saignements cérébraux, qui dans de rares cas ont conduit à des symptômes potentiellement mortels.

Il convient de noter que plus tôt cette année, NICE , le régulateur des dépenses de santé du NHS, a refusé de financer le lecanemab, car il offre des « avantages relativement faibles ». Il a également rejeté un autre médicament similaire, le donanemab, qui avait montré des promesses dans la suppression des symptômes de la maladie d’Alzheimer.

La recherche révèle des effets secondaires préoccupants du lecanemab qui pose un risque de décès supérieur à ce qui avait été rapporté lors des essais cliniques. Les experts ont observé que les patients qui prenaient ce médicament étaient plus susceptibles de présenter des complications potentiellement mortelles, telles que des gonflements et des saignements dans le cerveau.

