La pratique d’une activité physique durant l’enfance a des bénéfices sur la santé cardiovasculaire

À travers une nouvelle étude, les chercheurs ont démontré les bénéfices du sport lors de l’enfance sur la santé cardiovasculaire.

Pratiquer une activité physique est très important tout au long de sa vie. Le sport dispose, en effet, de multiples vertus sur la santé. Selon une nouvelle étude publiée dans la revue Journal of Sports Sciences, l’activité physique, même modérée, aurait une influence sur la santé cardiovasculaire des enfants. Cette pratique permettrait notamment de réduire à l’avenir le risque de souffrir de rigidité artérielle.

Le sport montre encore une fois ses bénéfices sur la santé

L’un des premiers facteurs de risques des maladies cardiovasculaires est la rigidité artérielle. Ce terme signifie le fait que les artères perdent en élasticité. Elles ont ainsi plus de difficultés à se contracter ou se dilater. Eero Haapala, l’un des auteurs de ces travaux, explique : « Notre étude a montré que des niveaux plus élevés d’activité physique, modérée ou intense, étaient liés à des artères plus élastiques et à une meilleure capacité de dilatation. Cependant, nos résultats suggèrent également que les effets positifs d’une activité physique modérée à intense sur la santé artérielle s’expliquent en partie par leurs bénéfices sur l’ensemble de la composition corporelle ».

Pour leur étude, les chercheurs ont analysé le mode de vie de 245 enfants étant âgés de six à huit ans. À travers leurs résultats, les chercheurs ont constaté que les participants effectuant le plus d’activité physique disposaient d’artères plus saines. Ils seraient ainsi sujets à avoir moins de risques de souffrir de rigidité artérielle à l’avenir. Eero Haapala souligne ainsi : « Le message principal de notre étude est que, dès l’enfance, l’augmentation de l’activité physique modérée ou intense est essentielle dans la prévention des maladies cardiovasculaires. Cependant, il convient de rappeler que chaque facteur est important, car limiter sédentarité et augmenter l’activité physique ont divers effets sur la santé, même s’ils n’ont pas d’effets directs sur les artères ». Pour rappel, il est recommandé par l’OMS d’effectuer 150 minutes d’activité physique modérée ou de 75 minutes de sport intense par semaine.