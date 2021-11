La sécurité social rembourse-t-elle les prix des vaccins ?

À chaque début d’année le ministre qui est chargé de la santé dévoile le calendrier de vaccination de l’année !

Dans lequel, on y trouve certains vaccins qui sont obligatoires et d’autres non, ils nous sont tout simplement recommandés, mais au final, est-ce que les vaccins sont remboursés par la sécurité sociale ? Si vous souhaitez connaitre la réponse, on vous invite alors à nous suivre jusqu’à la fin de cet article !

Est-ce que la sécurité sociale rembourse-t-elle entièrement notre vaccin ?

Étant donné qu’on est en pleine crise sanitaire, on va vous parler du vaccin de la COVID-19 ! Depuis maintenant décembre 2020, on a vu la circulation des premiers vaccins à travers le monde entier. C’est le 11 décembre 2020 que les États-Unis ont autorisé le vaccin :

BioNTech.

Pfizer.

Puis le 14 décembre 2020, à commencer la campagne de vaccination américaine qui est contre le coronavirus. En ce qui concerne l’Union européenne, ce n’est que le 21 décembre 2020 que le vaccin Biontech ainsi que Pfizer qui sont contre le coronavirus ne sont pas autorisés et cela fut effectué par l’agence européenne des médicaments. Pour la France, c’est le 27 décembre 2020 qu’a enfin pu commencer la campagne de vaccination contre le coronavirus, mais c’est à quel prix tout ça ?

Celui qui est entièrement chargé à l’achat des vaccins avant de les distribuer aux autres pays, c’est l’Union européenne ! Toutefois, il faut savoir que pendant très longtemps les tarifs des vaccins était tenu comme secret. Ce qui fait que les laboratoires étaient tous obligés de signer pour des clauses de confidentialités en ce qui concerne ce sujet ! Toutefois, à cause de toutes les insultes reçues, la secrétaire d’État belge a fini par divulguer les prix des vaccins :

Johnson & Johnson : $8,50 (environ 6,93 €) ;

Sanofi/GlaxoSmithKline : 7,56 euros ;

CureVac : 10,00 euros ;

Moderna : $18,00 (environ 14,68 €) ;

AstraZeneca : 1,78 euro ;

Pour le moment ceux qui sont les plus commercialisées, c’est le vaccin Moderna, Biontech et AstraZeneca, les autres sont sur la bonne voie. En tout cas, sachez que malgré l’énorme charge qu’il y a eu, la sécurité sociale est en charge de rembourser le prix des vaccins ! Que ça soit celui de la COVID-19 ou pour un autre vaccin habituel et qu’il soit obligatoire ou pas.