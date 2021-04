La sédentarité tue chaque année plus de 4 millions de personnes dans le monde

Une étude vient d’annoncer que 7,2% des décès à travers le monde sont aujourd’hui causés par l’inactivité physique.

Avec la pandémie de Covid-19, une grande partie des établissements sportifs ont vu leurs portes fermer. En plus de cela, les multiples confinements ont aussi fortement impacté l’activité physique des populations à travers le monde. Par le biais d’une nouvelle étude publiée dans le British Medical Journal of Sports Medicine, des chercheurs ont souligné que l’inactivité physique était aujourd’hui responsable de 7,2 % des morts, toutes causes confondues chaque année, soit environ 4 millions de personnes.

L’impact de la sédentarité mis en lumière par une nouvelle étude

Depuis de nombreuses années, nous savons que l’inactivité physique est un facteur de risque majeur de maladies non transmissibles et de mortalité. Face à ces risques pour la santé, des épidémiologistes américains et canadiens ont souhaité chiffrer l’impact de la sédentarité dans le monde. Les auteurs de l’étude déclarent ainsi « Le but de cet essai était d’estimer le fardeau mondial associé à l’inactivité physique ».

Pour cela, les chercheurs expliquent : « Nous avons calculé les RAP (pourcentage de cas attribuables à l’inactivité) pour la mortalité toutes causes confondues, notamment via les maladies coronariennes, les accidents vasculaires cérébraux, l’hypertension, le diabète de type 2, la démence, la dépression et les cancers de la vessie, du sein, du côlon, de l’endomètre, de l’œsophage, de l’estomac et du rein ». Les risques pour la santé causés par la sédentarité ont ainsi été évalués dans 168 pays différents.

Les résultats rapportés par l’étude sont les suivants : « À l’échelle mondiale, 7,2 % et 7,6 % des décès dus à toutes les causes et aux maladies cardiovasculaires, respectivement, sont attribuables à l’inactivité physique ». Les chercheurs expliquent que le pourcentage de RAP était deux fois plus élevé dans les pays à revenu élevé que ceux à faible revenu. De plus, 69 % des décès liés à la sédentarité ont lieu dans les pays à revenu intermédiaires. Pour finir, les chercheurs précisent que « Les proportions de maladies non transmissibles attribuables à l’inactivité physique vont de 1,6 % pour l’hypertension à 8,1 % pour la démence. »