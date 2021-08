L’activité physique permet de contrebalancer le risque d’obésité causé par l’utilisation intensive des écrans chez les adolescents

Une nouvelle étude souligne que l’activité physique durant plusieurs heures permettrait de diminuer l’obésité chez les adolescents.

Depuis de nombreuses années, l’utilisation des écrans est mise en exergue par de nombreuses études. Outre une nuisance pour le sommeil, une augmentation de la sédentarité, une dégradation de la vue, les écrans engendreraient un risque plus important d’obésité à l’adolescence chez les enfants. Afin de les protéger, une étude publiée dans le Journal of Physical Activity and Health vient de dévoiler que plusieurs heures d’activité physique par semaine chez les enfants de 11 ans permettraient de diminuer le risque d’obésité à l’âge de 14 ans, soit durant l’adolescence.

Le sport pour contrer les effets négatifs des écrans chez les enfants

Avant toute chose, les auteurs de ces travaux soulignent que l’obésité chez les enfants et les adolescents est aujourd’hui une menace sanitaire mondiale. Afin d’arriver aux conclusions précédemment citées, les chercheurs finlandais ont recruté 4 500 enfants dans le cadre de leur étude.

L’ensemble des participants devait ainsi fournir des informations concernant le temps passé sur des appareils électroniques (TV, ordinateurs, téléphones, consoles …) ainsi que celui dédié à la pratique d’activités physiques hors de l’école. La prévalence de l’obésité en fonction des différents âges a aussi été observée.

Grâce aux données récoltées, les chercheurs ont déclaré qu’une forte utilisation des outils digitaux à 11 ans est associée à un risque plus élevé d’obésité chez les jeunes adolescents de 14 ans. Ce résultat concernait uniquement les enfants effectuant moins de 6 heures par jour. Pour ceux qui faisaient plus de 6 heures d’activité sportive hors de l’école, un temps d’écrans équivalent ne les exposait pas à un risque d’obésité plus élevé.

Elina Engberg, l’une des auteures de l’étude, explique que ces recherches mettent en évidence les « effets de l’activité physique sur l’association entre l’utilisation des outils digitaux et l’obésité n’avaient pas été observés dans des études de suivi sur le long terme ». Des recherches approfondies sont prévues afin de découvrir le nombre d’heures d’activité physique nécessaires pour réduire le risque d’obésité causé par l’utilisation des écrans.