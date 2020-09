L’Alzheimer pourrait être détecté pendant le sommeil

Selon les études réalisées par des chercheurs, notre cervelle serait capable de prédire l’arrivée de l’Alzheimer selon l'état d'activité de celle-ci.

Cette étude a été publiée dans le Current Biology indiquant que notre cerveau pendant le sommeil pourrait signaler l’avancée de la maladie de l’Alzheimer chez les personnes. D’ailleurs, le sommeil serait un incroyable outil de détection de diverses maladies ou virus présent dans le corps. Dans le cas de l’Alzheimer, c’est une protéine qui révèle sa présence, la bêta amyloïde. C’est une protéine qui se développe lorsque le patient est plus ou moins assujetti à l’Alzheimer. Lors de ces tests, 32 volontaires ont participé à l’expérience. Certaines personnes qui dormaient moins et ce qui avait un sommeil avec des réveils de temps en temps avaient plus de risque de développer la maladie.

« Le sommeil peut représenter un outil abordable, évolutif, et non invasif pour quantifier la progression des bêta-amyloïdes, avant l’apparition des symptômes cognitifs de la maladie d’Alzheimer », rétorquent les spécialistes.

Des conseils pour dormir

Afin d’aider le corps à dormir, il est conseillé de dormir aux mêmes heures chaque jour. Vous devez par la même occasion aller au soleil pendant la journée, ça apporte des avantages aux corps comme la vitamine C grâce au soleil. En plus de ça, il est déconseillé de boire trop de café, d’alcool ou même de passer trop de temps devant un écran. La caféine, l’alcool ou même les écrans dérèglent le cerveau le rendant plus ou moins productif.

« Le sommeil que vous avez en ce moment est presque comme une boule de cristal indiquant quand et à quelle vitesse la pathologie d’Alzheimer se développera dans votre cerveau. Le côté positif est que nous pouvons y faire quelque chose ! Le cerveau se nettoie pendant le sommeil profond, donc il peut y avoir une chance de “remonter le temps” en dormant davantage plus tôt dans sa vie. » se stupéfie Matthew Walker, coauteur de l’étude.