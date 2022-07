L’ANSM alerte : seuls les médecins doivent faire les injections d’acide hyaluronique

De plus en plus de personnes non habilitées pratiquent cet acte, le rendant alors dangereux en plus d'être interdit rappelle l'ANSM.

L’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) avertit dans un communiqué publié lundi 11 juillet que dans le cadre de la médecine à visée esthétique, les injections d’acide hyaluronique ne peuvent être effectuées que par les seuls médecins.

“Ces pratiques réalisées par des non-médecins sont dangereuses et interdites”, rappelle l’organisme. Cette seule autorisation aux médecins n’est bien sûr pas nouvelle, mais seulement son non-respect est un phénomène qui prend de l’ampleur.

Des effets pouvant être graves

Dans son communiqué, l’ANSM rappelle que “Ces effets indésirables, pouvant aller jusqu’à des infections graves ou des nécroses de la peau, sont majoritairement liés à des pratiques non conformes, telles qu’un non-respect des conditions d’hygiène ou une injection mal réalisée”.

Au-delà du praticien, une mauvaise qualité du produit auquel il est fait recours peut être aussi en cause. L’ANSM rappelle à ce sujet rappelant que la traçabilité du produit est essentielle.

Une quarantaine de signalements depuis début 2022

L’ANSM a recensé à ce jour et depuis le début de l’année une quarantaine de signalements d’effets secondaires associés à ce type d’injections par des personnes non autorisées : “Les médecins savent prendre en charge les effets indésirables immédiats comme une allergie au produit injecté – choc anaphylactique –, une nécrose ou ischémie – vaisseau sanguin bouché –, par un traitement médical adapté”.

Pourquoi est-il si important qu’un médecin réalise cet acte ? Car, martèle l’ANSM, ils “savent prendre en charge les effets (…) comme une allergie au produit injecté (choc anaphylactique), une nécrose / ischémie (vaisseau sanguin bouché), par un traitement médical adapté (antibiotique, anti-inflammaoire, hyaluronidase etc…) et mettront en place un suivi adapté si nécessaire en cas d’effet indésirable à plus long terme”.

Autre raison logique mais semble-t-il indispensable d’être rappelée : “ils maîtrisent les règles d’hygiène relative aux actes de soins mais également celles des déchets opératoires (ex : seringue souillée) qui évitent le risque de contamination de maladie transmissibles VIH, hépatite C etc…”.