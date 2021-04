L’application Mila lance un appel aux professionnels de santé pour aider les enfants dys

Pour continuer à développer son application visant à aider les enfants dys, Mila lance un appel aux professionnels de santé.

L’entreprise Mila, connue pour son application de rééducation musicale pour les enfants atteints de troubles d’apprentissage (dyslexie, dysphasie et dyspraxie), fait aujourd’hui appel aux professionnels de santé pour participer à sa nouvelle étude clinique.

Mila, une application pour aider les enfants dys

Issue d’un projet de l’Ecole Polystechnique, l’application Mila a été créée par François Vonthon et Antoine Yuen. L’objectif à travers ce projet était de « contribuer aux recherches cliniques dans le domaine grâce à l’apport des techniques en data sciences tout en apportant des outils numériques concrets et motivants pour les enfants ayant des troubles spécifiques des apprentissages et du langage (TSAL) », explique la société dans un communiqué.

C’est ainsi qu’une application du nom de Mila est née. Grâce à cette solution gratuite, les enfants peuvent profiter d’une éducation quotidienne adaptée et personnalisée grâce à plusieurs exercices musicaux. Le dispositif vient ainsi en complément des séances d’orthophonie des enfants dys. Aujourd’hui, Mila compte plus de 5 000 familles et 1 000 professionnels de santé et associations de patients contribuant à l’évaluation et à l’amélioration de sa solution.

Un appel aux professionnels de santé pour participer à une étude clinique

Désormais, une étude clinique est nécessaire afin d’évaluer les effets de Mila. C’est-à-dire l’impact de l’entrainement musical et rythmique sous forme de jeux vidéo proposé par l’application sur les capacités de lecture des enfants atteints de troubles spécifiques des apprentissages et du langage. Ces nouvelles recherches seront menées sur plus de 160 patients en France, et pourront être répliquées à l’international. Afin d’accompagner ce projet, Mila lance aujourd’hui un appel aux professionnels de santé, mutuelles et assurances pour participer à cette expérimentation et faire de cette solution thérapeutique la plus fiable du marché.

En ce moment, l’équipe de Mila développe en ce moment une plateforme web. A travers ce nouveau support, il sera possible d’accéder aux exercices proposés par l’application, mais aussi permettre « permettre aux professionnels de moduler le parcours d’apprentissage de l’enfant en fonction de leur expertise de l’enfant accompagné ».