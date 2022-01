Laryngite de l’enfant : comment la reconnaître et la soigner ?

Virale, cette maladie le plus souvent bénigne correspond à une inflammation du larynx.

Plusieurs virus sont à l’origine de la laryngite chez l’enfant. Si on peut l’observer toute l’année, c’est surtout à l’automne et à la fin du printemps, quand les pollens sont les plus présents, qu’elle affecte les personnes.

Elle correspond à une inflammation de la muqueuse du larynx : un œdème s’y forme, se manifeste sous la glotte, et les cordes vocales sont aussi inflammées, modifiant aussi la voix. Cette infection de type ORL survient à tout âge mais particulièrement chez l’enfant entre 1 et 3 ans car le larynx est plus étroit que chez l’adulte, toute proportion gardée.

Laryngite de l’enfant: quels symptômes ?

Généralement, la laryngite apparait après une rhinopharyngite accompagnée d’une fièvre de moins de 38,5°C. La laryngite se manifeste entre 24 et 48h après cet épisode, plutôt la nuit. Une voix enrouée se fait entendre, la toux est rauque et l’enfant peut ressentir des difficultés à respirer. Cette toux et la dyspnée l’accompagnant n’empêchent pas la déglutition lors d’un repas.

En cas de suspicion de laryngite, il convient de ne pas céder à la tentation de se soumettre à l’auto-médication. Une consultation médicale est nécessaire.

Néanmoins et en attendant, ne pas donner de sirop antitussif mais dégager le nez s’il est bouché, et pas avec des spray avec produits vasoconstricteurs dédiés aux adolescents de plus de 15 ans.

En cas de fièvre comprise entre 38 et 39 : Lui proposer de l’eau, le plus souvent possible, ne pas trop chauffer sa chambre (aux alentours de 19°C) et ne pas trop le couvrir en cas de fièvre. Un médicament de type paracétamol peut être utilisé.

Traitement et évolution de la laryngite de l’enfant

Si l’enfant semble vraiment embarrassé, des corticoïdes, médicaments anti-inflammatoires vont favoriser la diminution de l’œdème du larynx. Etant d’origine virale, elle ne nécessite pas la prescription d’antibiotiques.

Si la laryngite est sévère et qu’elle n’est pas améliorée par le traitement précédent, une prise en charge peut être envisagée à l’hôpital, visant principalement à surveiller la respiration et mettre en place le traitement.

Évolution

La plupart du temps, la laryngite de l’enfant disparait en moins de 7 jours. En cas de récidives, il faudra enquêter sur un éventuelle cause de reflux gastro-œsophagien, d’allergie ou de rétrécissement permanent du larynx.

Une surinfection d’origine bactérienne peut survenir, mais rarement.