Le Baclocur : le médicament pour lutter contre l’alcoolisme est réautorisé

Le Baclocur avait fait l’objet d’un arrêt soudain des ventes par le Conseil d’État. Ce médicament est à nouveau autorisé.

Connaissez-vous le Baclocur ? Ce médicament avait fait l’objet d’une autorisation à la vente en 2018 afin d’aider les personnes souffrantes d’alcoolisme. Le Baclofène est un relaxant musculaire et un agoniste des récepteurs GABA B. À l’heure actuelle, il existe deux médicaments à base de Baclofène à savoir la Lioresal ainsi que le Baclofène Zetiva.

En juin dernier, le Conseil d’État avait stoppé la prescription de ce médicament pour les personnes alcooliques si la dose était trop élevée. Néanmoins, ce médicament pouvait toujours être prescript par un médecin si la dose était inférieure à 80 mg/jour.

Un médicament contre l’alcoolisme

Selon des spécialistes, le Blacocur serait le médicament parfait pour soigner les gens de l’alcoolisme. Sept mois après le début des traitements, les médecins avaient observé une baisse de la consommation d’alcool chez les patients.

Le Conseil d’État a donc réautorisé la prescription du Baclocur chez les personnes atteintes d’alcoolisme. Cette fois-ci les limites sont brisées et les médecins peuvent monter au-dessus de 80 mg/jour.

Il faut tout de même rester prudent quant aux divers effets secondaires que le Baclocur peut provoquer. Ce médicament existe depuis les années 80, mais a peu à peu été utilisé pour traiter l’alcoolisme chez les patients.

L’alcool tue toujours autant

Le nombre de morts en France ne baisse pas. D’ailleurs, selon nos confrères de la revue du vin de France, le nombre de mort en France due à l’alcool se situe entre 23 000 à 41 000 par an. Un chiffre en constante évolution et qui pourrait atteindre un nombre record cette année à cause de la COVID-19.

D’ailleurs, le nombre de mort au volant à cause de l’alcool est de 1 035 personnes donc 3 400 personnes qui sont allées aux urgences à cause d’une collision avec une personne sous l’effet de l’alcool. Pour ces fêtes de fin d’année, prenez soin de vous et des personnes qui vous entourent.