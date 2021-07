Le café est une bonne solution pour lutter contre la somnolence au volant

Dans une nouvelle étude, l’association Assurance Prévention a démontré que le café permettait de prévenir efficacement la somnolence au volant.

En France, la somnolence au volant est la première cause de mortalité sur autoroute. À travers une nouvelle étude française, les chercheurs ont récemment décidé de connaitre l’impact du café sur le niveau de vigilance des automobilistes lors de longs trajets. Par le biais de leurs résultats, nous apprenons que cette boisson chaude permet de prévenir de manière efficace l’apparition d’un état de somnolence au volant.

Pour prévenir la somnolence au volant, une bonne tasse de café fera l’affaire

Assurance Prévention vient récemment de publier son étude autour de « l’influence de l’alimentation sur la vigilance du conducteur ». À travers ces nouveaux travaux, l’association met notamment en avant que la caféine permettrait de lutter efficacement contre la somnolence au volant. Pour rappel, les heures les plus à risque sont entre 13 h et 15 h ainsi que 2 h et 5 h. Par le biais de cette recherche, l’objectif était d’étudier l’impact des boissons caféinées avec des personnes testées en situation réelle de conduite à l’aide d’un simulateur.

Pour cela, trois groupes avec une consommation de boissons différentes ont fait partie de cette étude. Nous retrouvions ainsi un groupe contrôle « expresso décaféiné » consommant 50 cl de boisson sans caféine, un groupe « café double expresso » (160 mg de caféine) et un groupe « boisson caféinée » (160 mg de caféine). Les tests se déroulaient ensuite le matin à jeux sur un simulateur de conduite.

Après s’être expérimenté au système pendant une durée de 15 minutes, les participants effectuaient 30 minutes de conduite sur autoroute avec un exercice de freinage. Ils bénéficiaient ensuite d’une pause de 15 minutes et consommaient leur boisson caféinée ou non. Il fallait ensuite conduire encore 120 minutes sur autoroute avec le simulateur, avec notamment trois exercices de freinage. Dr Frédéric Saldmann, cardiologue et nutritionniste, explique que les « exercices de freinage inopinés au cours de la session de conduite ont permis d’évaluer le temps de réaction des participants ».

D’autres points ont été évalués lors de l’étude : une auto-évaluation régulière de l’état de somnolence de chaque participant et une analyse seconde par seconde de l’état de vigilance des participants grâce à un système de contrôle visuel très poussé.

Après cette expérimentation, les résultats ont permis de conclure que le café était efficace afin de prévenir presque totalement l’apparition de micro-sommeils durant le trajet de deux heures. Nous apprenons cependant que le groupe « expresso décaféiné », ayant toute de même absorbé plusieurs substances du café, a eu les moins bonnes performances. Selon les chercheurs, la synergie de toutes les molécules présentes dans le café aurait un effet positif sur la somnolence au volant, et non uniquement la caféine.