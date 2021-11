Le chocolat, un atout pour la santé (mais avec modération)

Le débat est sans fin entre les pro et anti-chocolat. Toujours est-il qu'à dose modérée, cet aliment présente de nombreux bénéfices.

Chaque année, les revues scientifiques les plus sérieuses publient des études sur les bienfaits ou méfaits du chocolat pour notre santé.

Certes, on le présente la plupart du temps comme sucré plus que de raison, et d’un apport calorique trop important. Mais le chocolat, d’autant plus quand il est noir et si sa consommation est modérée, est bon pour la santé, et à de multiples niveaux.

Attention aux excès

Avant de parler des bienfaits, évacuons de prime abord ce qui fait que vous ne devez pas le consommer plus que de raison.

Pour taper fort d’entrée de jeu, rappelons qu’il y a autant de calories dans 100 grammes de chocolat que dans 350 grammes de cacahuètes apéro, ou encore 6 tranches de jambon. Le chocolat c’est 40 % de sucre, 30 % de graisses. Et le chocolat noir n’est pas mieux loti. Seulement, la différence essentielle avec le chocolat au lait, est que les calories de la version noire viennent des graisses et celle de la version au lait, du sucre.

Cœur et chocolat

Dans une étude datant de juillet 2020, et parue dans la sérieuse revue European Journal of Preventive Cardiology, des chercheurs américains ont démontré que cet aliment aide à conserver les vaisseaux sanguins du cœur en bonne état.

Les résultats ont montré que manger du chocolat une fois par semaine est associé avec une diminution de 8% du risque de maladie coronarienne. En revanche, un excès peut conduire à boucher les artères et provoquer des maladies cardiovasculaires.

Ménopause et chocolat

Nous venons de dire pis que pendre du chocolat au lait ? Oui. Mais dans le cas de la prise de poids consécutive de a ménopause, il s’avère qu’il peut vous aider à la réguler.

Mais à la stricte condition de la consommer dès le saut du lit. Pourquoi ? Il aiderait le corps à brûler les graisses et à réduire les niveaux de sucre dans le sang.

Chocolat et capacités cerveau

En 2016, une étude parue dans la revue Appetite avançait que consommer régulièrement contenant au minimum 60% de cacao améliore la capacité d’attention.

Et ce n’est pas tout, puisque mémoire visuelle, capacités d’organisation et de raisonnement, ainsi que et mémoire du travail s’en trouvaient améliorées. Ce sont les flavanols de cacao qui seraient responsables de ces améliorations.

Et la dépression serait aussi combattue, une autre étude de l’été 2019 suggérant que les personnes mangeant du chocolat noir présentent 70% de symptômes dépressifs en moins. A noter qu’il s’agissait ici uniquement d’un lien observationnel, c’est-à-dire que le lien de cause à effet n’était pas scientifiquement démontré.