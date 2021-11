Une étude américaine pointe un doublement de ce risque pour les femmes ayant contracté la maladie.

1,2 million, c’est le nombre d’accouchements analysés par les Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC) des Etats-Unis, pour la période couvrant mars 2020 à septembre 2021.

À partir des données issues d’hôpitaux, ils ont voulu connaître le risque d’enfant mort-né pour les femmes enceintes ayant le Covid-19. Les autorités sanitaires considèrent un enfant mort-né à partir de la 20ème semaine.

Un risque doublé par rapport aux autres femmes

Donc, selon cette vaste étude publiée le 19 novembre, le risque d’enfant mort-né est environ deux fois plus élevé pour les femmes enceintes ayant le coronavirus que pour celles n’ayant pas contracté la maladie.

Ainsi, durant cette période de 18 mois, 1,26% des naissances concernaient un enfant mort-né pour les femmes ayant contracté la Covid-19 (contre 0,64% chez les autres femmes). D’après l’étude, la mutation Delta a également augmenté ce risque, après avoir pris la part principale des infections lors du mois de juillet de cette année.

Plus précisément, et toujours par rapport aux femmes n’ayant pas été infectées, le risque de mortinatalité était 1,47 plus élevé pour les mères testées positives à la Covid-19 pendant la période antérieure à l’apparition du variant Delta. Ensuite, ce risque était considéré comme 4,04 plus fort.

D’autres études pour mesurer le mécanisme des complication

Certes, il s’agit d’une vaste étude. Pour autant, les CDC ne sont pas parvenus à analyser à quel moment exact les femmes enceintes avaient été infectées. En d’autres termes, était-ce lors du passage à l’hôpital ou plus tôt au cours de leur grossesse ? L’étude ne fait pas non plus état du statut vaccinal des femmes dont les données ont étudiées.

Le rapport avance que “D’autres études prospectives sont nécessaires pour confirmer ces résultats, identifier le mécanisme biologique du risque accru de mortinatalité observé avec la Covid-19 maternel et évaluer les différences de risque en fonction du moment et de la gravité de l’infection et de la contribution des facteurs de risque maternels”.

Le placenta peut être atteint

Quoi qu’il en soit, rappelle Pourquoi Docteur ?, une étude publiée en novembre dernier dans la revue Cell Reports Medicine concluait que la Covid-19 est en mesure de se propager dans le placenta et donc atteindre le fœtus.

Les autorités sanitaires américaines incitent fortement aux femmes enceintes de se vacciner contre le Covid-19, avant ou pendant la grossesse.