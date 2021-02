Le gouvernement lance un site pour lutter contre l’exposition des enfants à la pornographie en ligne

Une nouvelle plateforme vient d’être lancé par le gouvernement français afin de lutter contre l’exposition des mineurs à la pornographie.

Le 9 février était le Safer Internet Day, soit une journée dédiée pour un internet plus sûr et bienveillant pour les jeunes. Pour l’occasion, le gouvernent a déployé une nouvelle plateforme afin afin de lutter contre l’exposition des enfants à la pornographie en ligne.

Une plateforme pour sensibiliser les parents

À l’occasion du Safer Internet Day, Cédric O, secrétaire d’État chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques et Adrien Taquet, secrétaire d’État en charge de l’Enfance et des Familles, ont lancé la plateforme jeprotegemonenfant.gouv.fr. Grâce à ce nouveau site, le gouvernement a pour ambition de lutter contre l’exposition des mineurs à la pornographie en ligne. L’objectif est donc ici de sensibiliser les parents, mais aussi les aider à protéger leurs enfants face à ce genre de contenu facilement accessible et fortement présent sur internet.

À travers un communiqué, le gouvernement déclare « La première exposition à la pornographie arrive de plus en plus tôt, la plupart du temps avant 12 ans, et elle est très souvent involontaire : un jeune sur deux affirme être tombé dessus par hasard, et plus de la moitié estime avoir vu ses premières images pornographiques trop jeune » (sondage IFOP 2017 Les adolescents et le porno : vers une ‘Génération Youporn’ ?).

Présentation de jeprotegemonenfant.gouv.fr

Découvrons désormais ce que propose cette nouvelle plateforme. Pour commencer, la page principale permet d’avoir des informations sur les sujets en général avec notamment les enjeux ainsi que des données clés sur l’exposition des mineurs à la pornographie en ligne. Une page Vos outils permet ensuite de cibler des services permettant d’inclure un contrôle parental sur téléphone, ordinateur ou même sur certains sites internet.

La rubrique Vos questions quant elle permet de répondre aux interrogations récurrentes des parents selon différentes thématiques : Comment parler de pornographie à mon enfant ou adolescent ? ; Comment protéger les enfants ? ; Comment signaler un contenu inadapté à un mineur ? ; Comment parler de sexualité avec ses enfants ? Pour finir, la page Vos ressources regroupe des vidéos, des livres, des sites internet ainsi que des podcasts audio afin d’aider les parents autour de cette problématique.