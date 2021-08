Le jeûne permettrait de protéger contre les intoxications alimentaires

Par le biais d’une nouvelle étude, les chercheurs ont remarqué que les souris ayant jeûné avant et pendant une intoxication alimentaire étaient plus protégées que ceux ayant continué de manger.

D’après les chiffres d’une enquête Santé publique France effectuée entre 2008 et 2013, 1,5 million de Français seraient concernés par des intoxications alimentaires chaque année. Cela entrainerait notamment 17 000 personnes à l’hôpital ainsi que 200 décès. Parmi les cas d’infections les plus dangereuses, nous retrouvons la salmonelle, première cause de décès par intoxication alimentaire et deuxième d’hospitalisation. Par le biais d’une récente étude publiée dans la revue Plos, nous apprenons que le jeûne serait un bon allié avant et pendant l’exposition à la salmonelle afin de contrer le développement d’une infection causée par cette bactérie.

En faisant le jeûne, vous vous protégerez des infections liées à des intoxications alimentaires

Afin d’arriver à cette conclusion, les chercheurs expliquent que cela est dû aux changements causés par le jeûne sur le macrobiote intestinal. Pour rappel, cette partie de l’intestin comporte plus micro-organismes vivants tels que les virus, bactéries, parasites et champignons non pathogènes. Ce dernier est directement impacté en cas d’intoxication alimentaire et influence de ce fait divers partie de l’organisme.

Dans leurs travaux, les scientifiques ont effectué des tests sur un groupe de souris en les faisant jeûner durant une période de 48 heures avant et pendant qu’elles étaient infectées par la salmonelle via voie orale. À la suite de cette expérience, les chercheurs ont constaté que les souris ne mangeant pas avaient moins de signes d’infection bactérienne que celles ayant mangé. De plus, la quasi-totalité des dommages et inflammations des tissus intestinaux étaient éliminées.

À noter, en redonnant à manger aux rongeurs, une augmentation conséquente du nombre de bactéries salmonelles ont été constatées dans les parois intestinales. Cependant, en effectuant les mêmes tests, mais par voie intraveineuse cette fois-ci, aucune diminution des symptômes n’était constatée chez les rongeurs ayant jeûnés. « Ces données suggèrent que le jeûne thérapeutique ou la restriction alimentaire peuvent influencer positivement les maladies gastro-intestinales infectieuses et même non infectieuses », expliquent les chercheurs. Elles soulignent aussi « le rôle important que jouent les aliments dans la régulation des interactions entre les agents pathogènes et le microbiome intestinal d’un patient ».