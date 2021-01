Le jour le plus déprimant de l’année (Blue Monday), c’est aujourd’hui

Aujourd’hui, c’est le jour le plus déprimant de l’année. Intrigué ? Découvrez-en plus à son sujet dans notre article.

Le lundi est toujours le moment le plus déprimant de la semaine. Signe de la fin du week-end ou des vacances, celui-ci est en effet signe de retour au travail. Cependant, ce lundi 18 janvier n’est pas comme les autres. En effet, ce troisième lundi de l’année surnommé le Blue Monday est le jour le plus déprimant de l’année.

Blue Monday : origine et explication

En l’année 2005, le psychologue Cliff Arnall a déclaré avoir trouvé le jour de l’année le plus déprimant, le Blue Monday. Pour cela, l’homme a créé une formule mathématique prenant en compte différents facteurs : la météo, le temps écoulé depuis Noël, le temps écoulé depuis le Nouvel An, le manque de motivation, le besoin d’agir et les dettes contractées à la période des fêtes avec la capacité effective de remboursement avant la prochaine paie. Grâce à ce calcul, l’homme a dévoilé que le jour le plus déprimant de l’année serait le troisième lundi de janvier.

Cliff Arnall avait également composé une formule afin d’établir le jour le plus heureux de l’année. Pour cela, les facteurs pris en compte sont les suivants : activités extérieures, nature, interactions sociales, souvenirs positifs, la température et la proximité des proches en congés ou en vacances. En général, ce jour est fixé au cours de la seconde moitié de juin.

Comment ne pas déprimer durant cette journée ?

Vous l’aurez donc compris, mathématiquement parlant, la déprime va être globalement plus présente chez l’ensemble de la population ce lundi. Afin de vous aider à surmonter cette journée, nous vous conseillons quelques petites pratiques à mettre en place.

Tout d’abord, pensez à vous coucher tôt la veille afin d’avoir une bonne nuit de sommeil. Ensuite, prenez quelques minutes pour faire une petite méditation guidée. Commencez ensuite tranquillement votre journée de travail en souhaitant une bonne journée à l’ensemble de vos proches et bien évidemment vos collègues. À midi, n’hésitez pas à prendre une petite pause pour aller marcher dans un espace vert non loin de votre bureau. Après avoir fini votre journée de travail, rendez-vous sous un bon plaid avec un chocolat chaud pour regarder votre série ou votre film favori. N’hésitez surtout pas à accompagner votre repas du soir avec un petit plaisir gourmand.