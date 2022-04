Le mal de tête concerne la moitié de l’humanité, suggère une étude

52% de la population mondiale souffrirait de maux de tête au moins une fois par an.

Une nouvelle étude axée sur les maux de tête, et elle est le fruit de chercheurs de Norwegian University of Science and Technology de Trondheim, en Norvège. Les résultats ont été publiés dans la revue Journal of Headache And Pain, et ils montrent l’étendue, à l’échelle mondiale, du nombre de personnes qui en sont affectées.

Selon eux, et après compilation de près de 60 ans de données scientifiques, plus de la moitié de la population mondiale souffrirait de maux de tête au moins une fois chaque année.

Les femmes sont plus concernées

Les quatre chercheurs ont analysé près de 357 études publiées entre 1961 et 2020. Ainsi, parmi les 52% d’humains se plaignant d’un mal de tête au moins une fois dans l’année, 14% souffrent de migraines, 26% de céphalées de tension et 4,6% de maux de tête durant 15 jours ou plus par mois.

Et ce sont les femmes qui sont plus concernées que les hommes, principalement au niveau des migraines (17% des femmes pour 8,6% des hommes). Les auteurs précisent encore que “Les maux de tête étaient plus fréquents dans le groupe des 10-19 ans”.

Des maux en augmentation ?

Lars Jacob Stovner, l’un des chercheurs et dans un commentaire repéré par le HuffPost, explique : “Par rapport à notre précédent rapport [2007] et aux estimations mondiales, les données suggèrent effectivement que les taux de maux de tête et de migraines pourraient être en augmentation”.

Pour autant, il nuance ensuite : “étant donné que nous n’avons pu expliquer que 30% de la variation des estimations des maux de tête […], il serait prématuré de conclure que les maux de tête sont définitivement en augmentation”. Cette nuance tient au fait que les méthodes utilisées par les études analysées sont différentes. Mais ce qui reste évident selon lui, “c’est que, dans l’ensemble, les céphalées sont très répandues dans le monde et peuvent représenter un lourd fardeau”.

Les auteurs reconnaissant en outre qu’une majorité des publications scrutées proviennent de pays à hauts revenus dotés de systèmes de santé performants, ils réclament davantage d’enquêtes menées dans les pays à plus faibles revenus pour affiner leurs conclusions.