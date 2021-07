Le manque de sommeil nous impacte psychologiquement et physiquement après trois mauvaises nuits

Dans une nouvelle étude, les chercheurs viennent de montrer que l’impact psychologique et physique du manque de sommeil se fait ressentir au bout de trois mauvaises nuits.

Le sommeil est très important pour notre bien-être et notre santé. En cas de manque de sommeil, les dégâts peuvent rapidement se faire ressentir. A travers une nouvelle étude publiée dans Annals of Behavioral Medicine, nous venons notamment d’apprendre que seulement trois mauvaises nuits pouvaient nous impacter psychologiquement et physiquement, soit notre esprit et notre corps.

Le manque de sommeil peut rapidement nous détraquer

Pour arriver à cette constatation, les chercheurs ont suivi plus de 2 000 adultes américains en bonne santé. Dans un journal, les participants ont ainsi dû écrire l’évolution de leur état physique et psychologique durant une période de huit jours durant lesquels ils ont notamment dormi moins de 6 heures par nuit. Les résultats montrent ainsi que dès le premier jour, les nuits trop courtes ont eu un impact négatif sur les participants. Par la suite, les problèmes au niveau psychologique et physique n’ont eu de cesse de s’aggraver jusqu’à atteindre un niveau préoccupant pour la santé à partir du troisième jour de l’expérience. Après six nuits sans sommeil suffisant, le mental et les conditions physiques des sujets étaient au plus mal.

Les chercheurs soulignent que les participants à l’étude ont signalé une accumulation des sentiments suivants face au manque de sommeil : frustration, irritabilité, solitude, colère et nervosité. Les personnes ont également avoué souffrir davantage de problèmes physiques au cours des jours (courbatures, maux de ventre, soucis respiratoires…).

Pour conclure, Soomi Lee, la directrice de l’étude, explique : « Beaucoup d’entre nous pensent que nous pouvons rattraper notre dette de sommeil le week-end. Mais les résultats de cette étude montrent que le fait d’avoir ne serait-ce qu’une seule nuit sans sommeil peut nuire considérablement à notre fonctionnement quotidien ». Vous l’aurez donc compris, un sommeil d’au moins 6 heures par nuit est très important pour notre santé. Il est donc primordial de tout faire pour respecter cette donnée afin de ne pas souffrir de manque de sommeil et de voir cela affecter nos humeurs et notre forme physique.