Le miel : le remède contre le rhume et le mal de gorge

C’est dans les vieux pots que l’on fait les meilleures soupes. Ce dicton n’a jamais été aussi vrai quant au sujet de cet article. Le miel, un remède ?

Il existe de nombreuses façons de se soigner. Lorsqu’un rhume, mal de gorge ou une grosse toux gâche votre journée, beaucoup de personnes se dirigent vers les médicaments classiques. Néanmoins, connaissez-vous les remèdes de grands-mères ? Ces remèdes ont l’air ridicules cependant, ils ont déjà fait des heureux. En effet, c’est parfois avec les choses les plus basiques sur nous pouvons faire de grandes choses. En l’occurrence, le miel serait un très bon remède alternatif aux antibiotiques classiques fournis sous ordonnance.

Des essais cliniques ont bien sûr été réalisés et comparés entre 1 761 patients. Ces patients sont tous d’âges différents afin d’optimiser les résultats. Pendant ces essais, ces patients ont été divisés en deux groupes. Un prenant du miel tandis que l’autre prenait des antibiotiques classiques. Le résultat est bluffant, les chercheurs ont constatés que la solution naturelle, donc le miel était un meilleur médicament, antibiotiques que les médicaments classiques prient par l’autre groupe.

En plus de ça, des études passées ont pu prouver que le miel était efficace contre E. coli ou même la salmonelle. Vous pouvez mélanger le miel avec du lait chaud et du citron pour optimiser les effets. Le grog fonctionne très bien aussi, cette potion est également à base de miel. Prenez garde avec le grog, celui-ci est avec une base de rhum. Vous trouverez d’autres recettes sur internet en revanche, pensez à demander à vos grands-mères.

« Le miel constitue une alternative, moins chère et largement disponible, aux antibiotiques. Et il pourrait aider à ralentir la propagation de la résistance contre les microbes, même si plus de tests sont nécessaires pour le confirmer », écrivent les chercheurs dans la revue BMJ Evidence-Based Medecine.