Janvier rime désormais avec mois sans alcool. L’initiative en est aujourd’hui à sa deuxième édition sur le territoire français.

Vendredi dernier a débuté en France le mois sans alcool. Surnommé « Dry January », le défi vise à stopper sa consommation de boissons alcoolisées du 1er au 31 janvier. Cette période de sevrage se veut tout de même très différente la première session de 2020 à la vue de l’incidence qu’ont eue les confinements et les couvre-feux sur la consommation d’alcool sur le territoire.

Deuxième édition du mois sans alcool

Lancé en 2013 en Angleterre, le mois sans alcool ou « Dry January » connait sa deuxième édition sous le nom de « Défi de janvier » en France en ce début d’année 2021. L’évènement est soutenu à travers plusieurs structures associatives, des mutuelles ainsi que des groupements de jeunesse. L’objectif de ce défi est simple : inciter les Français à « faire une pause et regarder la place qu’il (l’alcool) occupe dans notre vie sociale », déclare Natalie Latour, déléguée de la Fédération Addiction et copilote de l’opération.

Celle-ci précise dans le communiqué de lancement du « Défi de janvier » que « Si notre sociabilité est réduite, de nombreuses occasions de boire de l’alcool disparaissent. Mais à l’inverse, le premier confinement a également montré son impact sur la consommation d’alcool, avec une augmentation conséquente pour certains ». Mme Latour ajoute « On s’est rendu compte que pendant le confinement, il y avait des choses à dire sur cette question de la place de l’alcool dans notre vie, seul chez soi ou dans les apéros vidéo ».

Pour imager l’impact de la consommation d’alcool avec le premier confinement, Santé publique France avait sondés des consommateurs en mai dernier. 11 % des personnes avaient ainsi déclaré avoir augmenté leur consommation, 24 % diminué et 65 % consommés l’alcool de la même façon qu’avant la crise sanitaire.

Si vous souhaitez vous lancer dans le « Défi de janvier », sachez qu’un site est accessible afin d’en apprendre plus sur la démarche : dryjanuary.fr. De plus, une application pour mobile du nom de Try Dry est disponible pour vous aider à limiter votre consommation.