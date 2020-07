Le premier patient en rémission dû au VIH sans greffe

Ce virus a été attrapé par 1,7 million de personnes en 2019 à travers le monde selon l'ONU. Néanmoins des études qui proviennent du Brésil attesteraient qu'un patient aurait été guéri sans greffe de moelle osseuse.

Cette information est arrivée comme un cheveu sur la soupe. Un patient de 36 ans atteint du VIH depuis 2012 serait en rémission sans aucune greffe de moelle osseuse. Un exploit réalisé par des chercheurs du Brésil. L’université fédérale de São Paulo confirmerait que le patient n’a émis aucune trace du VIH depuis 57 semaines. D’ailleurs, il ne confirme pas avec exactitude que ce patient serait guéri, mais sur la bonne voit. À l’heure où nous écrivons ces lignes, seuls deux patients ont réussi à guérir du VIH grâce à l’intervention de moelle osseuse.

Ce patient a toutefois subi plusieurs tests médicamenteux afin de trouver le « bon ». Dans ces tests, il a reçu de la Dolutégravir plus connue sous le nom Tivicay. Ce médicament inhibe l’intégrase du VIH. Le second médicament connu est la, ce médicament se prend en général en début de traitement. Pour le moment, aucune étude supplémentaire n’a vu le jour. C’est pour ça que les chercheurs souhaitent avertir sur les risques des médicaments prient lors des tests réalisés à São Paulo.

Le VIH sera encore là pour un moment

Sharon Lewin qui s’occupe des recherches en Australie trouve ses résultats « très intéressants ». Lors des analyses du patient du Brésil, les chercheurs remarquent que le taux d’anticorps est de plus en plus faible. C’est « anormal » selon la spécialiste Sharon Lewin qui argumente par la suite que c’est inhabituel chez les patients sous antiviraux. Vous pourrez regarder ces résultats sur la dernière édition de l’AIDS Conference, un livre très suivi par les personnels et chercheurs. Un espoir ? Nous ne pouvons pas dire ça néanmoins, tout porte à croire que nous sommes près d’une découverte pour sauver plus de 40 millions de personnes à travers le monde.