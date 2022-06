Le risque de développer Alzheimer, Parkinson fortement accu par le Covid ?

C'est une étude danoise basée sur les données de santé de plus de 900 000 individus qui le suggère.

Alors que la France et ses voisins européens font face à une 7e vague de cas de Covid, les conséquences à long terme de la maladie font encore l’objet de bon nombre d’études.

Une étude danoise, repérée par le quotidien régional L’Indépendant, s’est penchée sur les liens entre l’infection et le risque de développer une maladie neurodégénérative comme Alzheimer, Parkinson ou encore un AVC.

Le cadre de l’étude

Près de 920 000 citoyens danois ont servi de base à l’étude, présentée à l’occasion d’un congrès européen de neurologie. Parmi eux, plus de 43 000 avaient été testés positifs. L’étude conclut que celles testées donc positives avaient un risque 3,5 fois plus élevé d’être diagnostiquées avec la maladie d’Alzheimer, 2,6 fois avec celle de Parkinson, 2,7 fois avec un accident vasculaire cérébral (AVC) ischémique et 4,8 fois plus élevé avec une hémorragie intracérébrale.

Le Dr Pardis Zarifkar, auteur principal et travaillant au département de neurologie du Rigshospitalet de Copenhague, explique ^pourquoi il est important de travailler sur les effets à long terme: “Plus de deux ans après le début de la pandémie de COVID-19, la nature et l’évolution précises des effets de cette maladie sur les troubles neurologiques n’ont toujours pas été caractérisées. Des études antérieures ont établi une association avec des syndromes neurologiques, mais jusqu’à présent, on ne sait pas si le COVID-19 influence également l’incidence de maladies neurologiques spécifiques et s’il diffère des autres infections respiratoires”.

Un lien à confirmer

En revanche, le risque accru de la plupart des maladies neurologiques n’était pas plus important parmi les patients positifs au Covid que chez les personnes ayant reçu un diagnostic de grippe ou d’autres maladies respiratoires. Les patients Covid avaient tout de même un risque 1,7 fois plus élevé d’AVC ischémique par rapport aux patients de plus de 80 ans atteints de grippe ou de pneumonie d’origine bactérienne.

Le Dr Pardis Zarifkar ajoute : “Nous avons trouvé des arguments en faveur d’un risque accru de diagnostic de troubles neurodégénératifs et cérébrovasculaires chez les patients positifs au COVID-19 par rapport aux patients négatifs au COVID, ce qui doit être confirmé ou infirmé par de grandes études dans un avenir proche. Il est rassurant de constater qu’à l’exception de l’AVC ischémique, la plupart des troubles neurologiques ne semblent pas être plus fréquents après l’infection par Covid qu’après une grippe ou une pneumonie bactérienne”.