Le risque de développer un cancer est plus important chez les personnes souffrant d’insuffisance cardiaque

Une nouvelle étude stipule que les personnes souffrant d’insuffisance cardiaque auraient plus de risques de développer un cancer.

Dans la vie, plusieurs maladies peuvent engendrer le développement de nouvelles pathologies. Dans une nouvelle étude dans la revue ESC Heart Failure et présentée lors de la Heart Failure 2021, un congrès scientifique en ligne de la Société européenne de cardiologie, les chercheurs ont découvert que les personnes souffrant d’insuffisance cardiaque avaient un risque plus important de développer un cancer.

L’insuffisance cardiaque impacte le risque de cancer

Le Dr Mark Luedde de l’université Christian-Albrechts de Kiel (Allemagne), auteur principal de l’étude, explique à propos de ses nouveaux travaux : « Il s’agissait d’une étude d’observation et les résultats ne prouvent pas que l’insuffisance cardiaque provoque le cancer. Toutefois, les résultats suggèrent que les patients souffrant d’insuffisance cardiaque pourraient bénéficier de mesures de prévention du cancer ».

Pour arriver à cette conclusion, les chercheurs ont étudié le possible lien entre l’insuffisance cardiaque et le développement de cancer. Pour cela, l’étude a été menée sur une cohorte de plus de 200 000 patients allemands. Parmi cette dernière, ils ont analysé les données de 100 124 patients souffrant d’insuffisance cardiaque, mais aussi 100 124 personnes sans insuffisance cardiaque. Aucun des participants n’avait eu de cancer auparavant et le moyen d’âge du groupe étudié était de 72,6 ans avec une proportion de 54 % de femmes.

Durant la période de suivi de 10 ans, les chercheurs ont remarqué que le nombre de cancers était plus élevé chez les personnes souffrant d’insuffisance cardiaque. Le taux était en effet de 25,7 %, contre 16,2 % chez les patients sans insuffisance cardiaque. Chez les femmes, l’incidence de cancer s’élevait à 28,6 % pour celles avec de l’insuffisance cardiaque, contre 18,8 % pour les autres. Du côté des hommes, le taux était de 23,2 % et 13,8 %.

Dr Luedde explique : « Nos résultats nous permettent de spéculer qu’il pourrait y avoir une relation de cause à effet entre l’insuffisance cardiaque et un taux accru de cancer. Cette hypothèse est biologiquement plausible, car il existe des preuves expérimentales que des facteurs sécrétés par le cœur défaillant peuvent stimuler la croissance des tumeurs ».