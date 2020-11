Le soin du visage kobido, un lifting naturel

Regardons de plus près en quoi consiste le soin kobido et pourquoi il connaît un vrai engouement, autant chez les femmes que chez les hommes.

Originaire du Japon, le soin du visage Kobido est aujourd’hui de plus en plus pratiqué dans les Instituts de beauté en France, et notamment à Paris. Il offre en effet une solution anti-âge naturelle pour un effet liftant et repulpant immédiat.

Un rituel de beauté japonais

Le terme Kobido signifie « ancienne voie de la beauté ». Il désigne un massage du visage dont les origines sont très anciennes. Il y a déjà plusieurs siècles, il faisait partie intégrante des rituels du bain auxquels participaient les femmes pour activer et révéler leur beauté.

Certains racontent que ce soin permettait, allié à des élixirs composés de puissantes synergies, de pérenniser la beauté rayonnante des impératrices japonaises. D’autres disent qu’il était donné aux geishas afin qu’elles gardent longtemps leurs gracieux traits.

Que ces dires soient une réalité ou une légende, le soin Kobido a beaucoup fait parler de lui pour ses effets rajeunissants durables. Aujourd’hui, il fait d’ailleurs encore partie des rituels de beauté au Japon et s’est répandu un peu partout dans le monde.

Un massage qui stimule les méridiens

Sur des notes de musique zen et envoûtante, la technique consiste à effectuer un travail de massage et de détente des nerfs faciaux grâce à des gestes et à des mouvements précis et ciblés sur le visage, parfois aussi sur le cou.

Après cette phase de préparation qui mêle douceur et tonicité, le praticien effectue des gestes d’acupression sur les points stratégiques des méridiens pour favoriser la régénération des tissus et la beauté de la peau.

Le ki ou chi ou Qi, qui est la force vitale, peut circuler de manière fluide à travers le réseau de méridiens, véritable interface qui relie le corps physique et l’énergie qui le traverse selon les principes de la médecine chinoise.

Quelques passages de rouleau ridoki et de rouleau de jade et nous voilà revigoré ! La microcirculation est stimulée, elle favorise l’élimination des toxines et le renouvellement cellulaire. Un bol d’oxygène pour la peau.

Des résultats visibles pour une vraie détente

Le soin Kobido agit comme un lifting naturel. Le visage est visiblement plus détendu et paraît plus jeune. Il est repulpé grâce un galbe devenu plus tonique. Le teint ressemble à celui d’un poupon grâce à l’utilisation de l’huile essentielle de bois de rose, réputée pour ses vertus anti-âge.

Le visage étant l’endroit du corps qui concentre le plus de muscles, la détente et la relaxation touchent l’ensemble du corps. C’est d’ailleurs ce point qui souvent ravit ces messieurs !

Une fois face au miroir, on se trouve plus lumineux, un peu comme si une dimension subtile de la beauté était venue nous envelopper pour révéler notre Féminin ou notre Masculin intérieur.

Pour que les effets soient durables, les praticiens préconisent d’effectuer 6 soins à une semaine d’intervalle, puis de faire un soin d’entretien mensuel.