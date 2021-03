Le stress influence notre consommation de fast foods et de plats gras

Selon une récente étude, la fréquence de consommation de fast foods et de plats gras serait impactée par le stress.

Ce n’est pas nouveau, la consommation de malbouffe est aujourd’hui en forte hausse à travers le monde. Que ce soit à travers la consommation de fast foods, de plats préparés ou de produits naturellement gras, cette alimentation riche en matières grasse et en produits transformée peut rapidement avoir un impact négatif sur la santé. Récemment, des chercheurs se sont demandé quels étaient les facteurs nous entrainant à consommer de cette façon.

Le stress augmente la consommation de malbouffe

Publiée dans la revue Nutrients, l’étude dont nous allons vous parler aujourd’hui a été effectuée par un groupe de chercheur de l’Université d’Etat de l’Ohio (Etats-Unis). Menés sur 338 mères en surpoids ou obèses âgées de 18 à 39 ans et ayant de faibles sources de revenus, les travaux se présentaient sous la forme d’un programme de nutrition de 16 semaines. L’objectif était donc simple : prévenir et diminuer la prise de poids chez les participantes. Pour se faire, les chercheurs se sont concentrés sur trois axes : la gestion du stress, l’activité physique et une alimentation équilibrée.

Les résultats de cette étude sont les suivants : la diminution du stress est l’un des facteurs principaux ayant permis aux participantes d’avoir une meilleure alimentation. Selon les chercheurs, la réduction d’un point de l’échelle de mesure du stress serait liée à une baisse de près de 7% de la fréquence à laquelle les femmes consommaient de la nourriture grasse ou bien des fast foods.

Expliquer le stress pour mieux l’appréhender et le maitriser

Concernant la gestion du stress, l’auteur principal de l’étude, Mei-Wei Chang, explique « Nous avons utilisé les témoignages de femmes dans les vidéos et montré leurs interactions avec leurs familles pour sensibiliser aux facteurs de stress ». Le chercheur souligne ainsi que plusieurs participantes à l’étude ont déclaré « C’est la première fois que je réalise que je suis tellement stressée ». Les vidéos prenaient aussi le temps de présenter quelques conseils afin de limiter l’apparition de stress tout au long de la journée. Mei-Wei Chang ajoute que « Beaucoup de ces femmes sont conscientes de se sentir impatientes, d’avoir des douleurs à la tête et au cou et des troubles du sommeil – mais elles ne savent pas que ce sont des signes de stress ».