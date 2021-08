Le tabagisme passif causerait un sur-risque de polyarthrite rhumatoïde chez les enfants

Des chercheurs viennent de constater que le tabagisme passif chez les enfants cause un sur-risque de polyarthrite rhumatoïde.

Être exposé à la fumée d’une cigarette n’est pas sans risque pour les non-fumeurs. Cela est encore plus dangereux pour la santé des enfants. En plein développement, les personnes exposées durant leur enfance à la fumée de cigarette ont notamment plus de risque de recourir aux services d’urgences durant leur vie ou encore de souffrir d’une broncho-pneumopathie chronique obstructive à l’âge adulte. Par le biais d’une nouvelle étude publiée dans la revue Arthritis & Rheumatology, des chercheurs ont révélé de nouveaux risques liés à cette exposition durant l’enfance, notamment un sur-risque de polyarthrite rhumatoïde (PR) à l’âge adulte.

La fumée de cigarette accroit le risque de polyarthrite rhumatoïde

Pour arriver à cette conclusion, les chercheurs de l’université américaine du Brigham and Women’s Hospital ont analysé les données recueillies auprès de 90 923 femmes dans le cadre de l’étude Nurses’ Health Study II. Trois groupes d’expositions passives ont été créés : le tabagisme maternel pendant la grossesse, le tabagisme parental pendant l’enfance et les années vécues avec des fumeurs après 18 ans.

Jeffrey A. Sparks, auteur principal de l’étude, déclare notamment : « L’inflammation des muqueuses pulmonaires causée par le tabagisme personnel a suscité un vif intérêt en tant que site de pathogenèse de la PR. Mais la majorité des patients atteints de PR ne sont pas des fumeurs, nous voulions donc examiner une autre substance inhalée qui pourrait précéder la PR ».

Les résultats de l’étude ont ainsi souligné que même en tenant compte du tabagisme personnel, l’exposition passive au tabagisme parental durant l’enfance augmentait le risque de souffrir de polyarthrite rhumatoïde (PR) séropositive de 75 % plus tard dans la vie. Le risque est d’ailleurs encore plus élevé chez les personnes étant devenues des fumeurs actifs. Du côté du tabagisme maternel pendant la grossesse et les années vécues avec des fumeurs au-delà de 18 ans, aucune association n’a été faite avec un sur-risque de PR.