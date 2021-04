Le temps passé devant les écrans entraine de mauvaises habitudes alimentaires chez les enfants

De récents travaux soulignent les effets des écrans sur les habitudes alimentaires des enfants.

A travers une étude publiée récemment dans le Journal of Clinical Medicine, des chercheurs mettent en évidence les effets néfastes du temps passé devant les écrans. Nous apprenons ainsi que le temps passé devant les écrans (TV, smartphone, ordinateur, tablette…) influence fortement les enfants et adolescents à développer de mauvaises habitudes alimentaires.

Les écrans influencent de manière néfaste l’alimentation des enfants

Afin de mener leur étude, les chercheurs ont suivi 3 800 jeunes âgés de 8 à 16 ans et scolarisés dans 245 écoles en Espagne. Parmi les informations récoltées, nous retrouvons des données à propos du niveau d’activité physique et de sédentarité, du mode de vie ou encore du poids des enfants ainsi que des autres membres de leur famille.

Après avoir analysé l’ensemble des données récoltées, les chercheurs constatent que le régime Méditerranéen est de plus en plus abandonné par les jeunes. Pour le remplacer, ces deniers feraient le choix de s’alimenter avec de la nourriture plus grasse et sucrée tels que des bonbons, des biscuits ou encore des produits issus de la restauration rapide. D’après l’étude, ce changement d’alimentation serait principalement dû au temps passé par les jeunes devant les écrans. Cette pratique causerait ainsi une consommation plus faible des produits issus de ce régime, des fruits, des légumes et des légumineuses.

Les travaux menés soulignent aussi que ces habitudes seraient en partie dues aux conditions économiques et sociales des parents. Ainsi, les enfants et adolescents ayant des parents avec un faible niveau d’éducation auraient un mode de vie plus propice à développer de mauvaises habitudes alimentaires. Par exemple, ces derniers seraient moins informés sur les effets à long terme de ce type d’alimentation

Julia Wärnberg souligne ainsi qu’« il est essentiel de promouvoir ce régime alimentaire (Méditerranéen), ainsi que ses habitudes de vie associées, telles que l’activité physique et la réduction des comportements sédentaires ». Elle rappelle d’ailleurs que « le régime méditerranéen est l’un des régimes les plus complets, équilibrés et sains, car il prévient l’obésité et les maladies cardiovasculaires ».