Le thé vert, ce nouvel allié pour détoxifier la peau

Saviez-vous que le thé vert n’est pas uniquement bon en boisson ? Réduit en poudre, il est un parfait détoxifiant pour votre peau !

Le thé vert est la deuxième boisson la plus consommée dans le monde, juste après l’eau. Cela fait des années que nous connaissons tous les bienfaits qu’il apporte à notre organisme. En effet, il possède des antioxydants et d’autres vertus, bonnes pour notre organisme. C’est pourquoi certains laboratoires de grandes marques de soin ont fini par s’y intéresser de plus près et ont commencé à l’intégrer dans leurs produits. Ils ont ainsi découvert que le thé vert est un très bon allié pour détoxifier la peau.

Le thé vert, un détoxifiant efficace

Les laboratoires se sont rendu compte que le thé vert n’était pas uniquement efficace en boisson. Introduit dans leurs formules, il se révèle être un détoxifiant très efficace. Cette boisson, sous forme de poudre, possède différents bienfaits pour la peau.

Purifiant

De par sa haute teneur en tanins, le thé vert est un très bon purifiant. En effet, il absorbe les :

excès de sébum ;

toxines ;

résidus de pollution.

En l’appliquant, il assainit le grain et resserre les pores dilatés.

Ainsi, une fois rincée, la peau est plus éclatante et belle.

Apaisant

Si vous avez une peau sensible, sachez que le thé vert possède des propriétés anti-inflammatoires, qui vont l’apaiser.

De plus, ses acides aminés aident dans la régénération de la barrière cutanée, afin de vous protéger plus efficacement.

Anti-âge

Le thé vert est un parfait partenaire anti-âge. De manière naturelle, il neutralise les radicaux libres (responsables du vieillissement prématuré de la peau).

Il possède des molécules qui vont booster la production de collagène, qui permet de conserver l’élasticité de la peau et de retarder son relâchement.

Allié minceur

Oui, appliquer du thé vert sur sa peau peut aider à maigrir. En effet, il stimulerait le mécanisme de la lipolyse, qui va maximiser le déstockage des graisses.

Il possède également de la caféine, une bonne alliée drainante.

Quel thé vert, pour quelle peau ?

Le thé vert agit plus particulièrement sur les peaux grasses, puisqu’il régule le sébum. Il apaise également les peaux fragiles après application.

Néanmoins, parce que le thé vert a la faculté de ne pas assécher, il aura des bienfaits, quelle que soit la forme de votre peau.

Il existe beaucoup de types de thé vert, alors, comment choisir ? Sachez que le thé matcha est 137 fois plus riche en antioxydants que les autres thés. Optez pour du bio, afin d’éviter un maximum de pesticides !