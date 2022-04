Le vaccin contre la coqueluche recommandé aux femmes enceintes en France

La Haute autorité de santé précise dans son communiqué qu'il est préconisé à partir du deuxième trimestre de grossesse.

Les autorités sanitaires françaises se sont mises au diapason de quantité d’autres pays en recommandant aux femmes enceintes de se faire vacciner contre la coqueluche à partir du deuxième trimestre de grossesse.

Dans son communiqué, la Haute autorité de santé (HAS) “recommande de vacciner les femmes enceintes contre la coqueluche afin de protéger le nouveau-né chez qui cette maladie est particulièrement dangereuse”. Et de préciser donc que “Cette vaccination doit être effectuée à partir du deuxième trimestre de chaque grossesse, de préférence entre les semaines d’aménorrhée 20 et 36”.

Une maladie d’origine bactérienne très contagieuse

En préambule, l’institution ajoute que “Si la vaccination n’a pu être réalisée pendant la grossesse, la HAS préconise le maintien de la stratégie de cocooning, qui consiste à vacciner l’entourage et la mère le plus rapidement possible à la naissance de l’enfant”.

Très contagieuse, elle se manifeste par de fortes quintes de toux très fatigantes pendant de nombreuses semaines. La HAS ajoute à ce tableau que la coqueluche “peut devenir particulièrement grave voire mortelle (…) chez les nourrissons : plus de 90 % des décès par coqueluche surviennent ainsi chez les nouveau-nés et les enfants de moins de six mois”. Ainsi “Entre 2013 et 2021, 993 cas de coqueluche ont nécessité une hospitalisation chez les enfants de moins de 12 mois, dont 604 chez les moins de trois mois”.

Une vaccination “à chacune des grossesses”

Jusqu’à présent, les autorités sanitaires françaises ne recommandaient que de vacciner directement les tout-petits mais pas les femmes enceintes.

La HAS précise qu’il est nécessaire de vacciner la femme à chacune de ses grossesses : “En effet, si la mère a été vaccinée avant la grossesse, la concentration des anticorps maternels est insuffisante pour assurer une protection passive des nourrissons”.

Des données étrangères favorables

La HAS s’est basée sur des “données en vie réelle recueillies depuis plus de 10 ans à l’étranger établissent une bonne efficacité de la vaccination de la femme enceinte pour protéger les nourrissons âgés de moins de trois mois”.

La vaccination induit une baisse des prises en charges hospitalières chez les nourrissons de moins de 2 mois et réduit aussi “la mortalité par coqueluche des nourrissons de moins de trois mois (de 95 % environ en Angleterre et au Pays de Galles)”.