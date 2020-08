Le vaccin contre la COVID-19 refusé par un Français sur trois selon un sondage

Les vaccins sont toujours un sujet de débat, surtout en France. Malgré l’efficacité, les Français restent encore incertains sur leurs positivités.

Dans notre globe, une centaine de recherches sont en cours pour trouver au plus vite un vaccin contre la COVID-19. C’est réellement une course contre la montre que ces différents chercheurs réalisent. D’ailleurs, il existe deux vaccins un peu plus aboutis que les autres. Nous devons ces deux vaccins à l’université d’Oxford, à Astra Zeneca, ainsi qu’à la société CanSino en Chine. Ces deux vaccins sont sur la bonne voie grâce à une bonne réponse immunitaire, mais rien n’est prouvé à 100 %.

Un sondage réalisé par YouGov pour nos confrères de chez Huffspot montre que les Français sont réticents. En effet, selon ce sondage 32 % de la population française serait contre ce vaccin. Rappelons que la France est connue pour sa méfiance envers tout vaccin. Un communiqué de presse du comité vaccin COVID-19 a été transmis aux autorités le 9 juillet 2020. Celui-ci montre bien que les Français doivent changer d’avis sur la vaccination. En 2009, lors des la grippe H1N1, seulement 8 % des Français se sont fait vaccinés. Ces résultats montrent bien que la France est championne du monde sur la méfiance des vaccins.

Objectif vaccination

La communication devra être suffisamment forte afin que les Français fassent le pas. Cependant, cet objectif devra être en coalisation avec l’État afin de mettre la population en confiance. Selon Jeremy Ward, les personnes interrogées qui refusent le vaccin ont un état égoïste. Néanmoins, les chercheurs se veulent optimistes quant aux futures vaccinations. En effet, même avec une population méfiante sur les vaccins, certaines personnes se font tout de même vacciner.

Le monde de la santé et de la politique devront marcher main dans main, afin de convaincre les Français de se faire vacciner. D’ailleurs, certaines personnes interrogées ne se font pas vacciner, car des querelles entre ces eux gouvernement sont tangibles. Un vaccin peut sauver beaucoup de personnes alors pourquoi s’arrêter à un enjeu politique ?