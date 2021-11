Lentilles de contact : ce qu’il faut savoir

Capables désormais de corriger plusieurs troubles en même temps, les lentilles de contact sont les alliés de la vie quotidienne lorsque notre vision nous embrouille.

Cette fois, vous ne pouvez plus y échapper, le verdict de l’ophtalmologue est sans appel : vous avez besoin de faire corriger votre vue. Il vous reste à choisir entre une paire de lunettes et des lentilles de contact.

Si vous vous posez encore des questions, voici de quoi peut-être vous aider à prendre une décision.

Une pose difficile ?

C’est l’une des questions que se posent le plus fréquemment les personnes qui hésitent encore. Les lunettes ? Faciles à poser sur son nez et ses oreilles, mais les lentilles ?

Une fois les bons gestes inculqués par l’ophtalmologue et le tour de main pris, rien ne vous semblera plus simple. La seule condition impérative est de garder ses mains propres pour les appliquer et de ne jamais les porter au-delà du temps de port prescrit.

Voici les étapes de la pose des lentilles :

placer la lentille en équilibre sur l’extrémité de l’index ;

yeux ouverts, regarder en direction du haut et maintenir avec l’autre main la paupière supérieure ouverte ;

avec un autre doigt de la même main (majeur ou l’annulaire), abaisser la paupière inférieure et avec l’index, poser la lentille directement au centre de l’œil. La lentille une fois posée, laisser doucement les paupières reprendre leur place initiale et cligner des yeux.

Quel âge pour les lentilles ?

Battons en brèche une idée reçue : le port de lentilles est possible à tout âge, tout dépendra en grande partie de la capacité d’un enfant à en porter. Cependant, précisons qu’il peut être privilégié dans deux cas de figures :

Avant 7 ou 8 ans, elles sont prescrites pour des raisons médicales et doivent remplir une mission que ne sauraient le faire des lunettes, ou encore si l’enfant présente une grande différence de correction entre ses deux yeux ;

Après 7 à 8 ans, des raisons médicales peuvent aussi être invoquées, mais un besoin esthétique.

Un entretien trop fastidieux ?

Certes, les lentilles à usage unique vous font passer outre les problèmes d’entretien, mais votre portefeuille ne vous dira pas merci. En ce qui concerne les dispositifs bimensuels ou mensuels, un entretien strict vous est demandé à base de nettoyage de surface et de rinçage à l’aide d’une solution saline ou combinée. En évitant à tout prix l’eau du robinet.

De nos jours, il existe des solutions multifonctions qui nettoient et décontaminent les lentilles de contact plus simplement. Si les lentilles ne sont pas appliquées pendant quelques jours, il convient de les conserver dans un étui bien fermé et rempli de solution de conservation.

Puis-je les porter sous l’eau ?

Se baigner ou se doucher avec des lentilles de contact est déconseillé car elles vont absorber l’eau qui contient des micro-organismes susceptibles d’être nocifs et de causer une infection.

Cependant, si vous voulez vraiment vous jeter à l’eau, portez obligatoirement des lentilles jetables, accompagnées si possible d’une paire de lunettes de natation pour éviter qu’elles soient perdues.

Comment enlever des lentilles ?

La procédure est simple mais doit être rigoureusement suivie : Il faut lever vers le haut et tirer délicatement la paupière inférieure vers le bas avec le majeur. Ensuite, portez votre index jusqu’au bord inférieur de la lentille et la faire glisser vers le bas. Enfin, presser la lentille entre votre index et le pouce, pour finir par la retirer.