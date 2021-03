L’épuisement est un facteur de risque majeur d’infarctus du myocarde chez les hommes

Des chercheurs viennent de constater que l’épuisement augmentait significativement le risque d’infarctus du myocarde chez les hommes.

De nombreux facteurs entrent en compte dans le développement de maladies cardiovasculaires : âge, antécédents médicaux, alimentation… Une étude présentée lors du congrès Acute CardioVasculare Care 2021 de la Société européenne de cardiologie a d’ailleurs permis de confirmer un nouveau facteur de risque majeur d’infarctus du myocarde : l’épuisement.

Une étude sur le lien entre l’épuisement et le risque d’infarctus du myocarde

Pour commencer, l’auteur principal de l’étude, Dr Dmitriy Panov, souligne que « l’épuisement est caractérisé par une fatigue excessive, un sentiment de démoralisation et une irritabilité accrue ». Lors de ces travaux, les chercheurs ont décidé d’examiner la relation entre l’épuisement et le risque d’infarctus du myocarde chez les hommes n’ayant pas d’antécédents cardiovasculaires.

Pour cela, ils ont utilisé des données du projet MONICA mené par l’OMS. Recensant les informations de 657 hommes âgés de 25 à 64 ans et suivis durant 14 ans depuis 1994, le projet évalue notamment les niveaux d’épuisement. On apprend ainsi que 67% des participants étaient épuisés et 52% d’entre eux l’étaient à niveau modéré, contre 15% à niveau élevé. De plus, 74% du panel souffrant d’hypertension étaient atteints d’épuisement (58% à niveau élevé et 16% à niveau modéré). Les chercheurs ont ainsi constaté une association entre l’épuisement et le risque de crise cardiaque.

Par rapport aux participants non épuisés, l’étude souligne que “les hommes avec des niveaux modérés ou élevés avaient un risque 2,7 fois plus élevé de crise cardiaque dans les cinq ans, un risque 2,25 plus élevé dans les 10 ans et un risque accru de 2,1 dans les 14 ans”.

Une prise en compte des facteurs sociaux

Avec l’ajout des facteurs sociaux tels que l’âge, le niveau d’étude, le statut matrimonial et la profession des participants, les chercheurs ont constaté que les hommes souffrant d’épuisement avaient 16% plus de risque de subir un infarctus que les autres durant la durée de suivi de l’étude. Ils ont aussi souligné que les personnes ayant un risque de crise cardiaque plus élevé à cause de l’épuisement sont les hommes n’ayant jamais été mariés, les divorcés et les veufs, ceux ayant un faible niveau d’étude ou bien les hommes d’âges moyens.