L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail déclare que les adolescents passent de plus en plus de temps sur l’écran.

C’est un lourd constat que vient de faire l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses). Les adolescents deviennent de plus en plus casaniers à cause des écrans qu’ils ont à disposition à la maison.

Cinq ans de réflexions

L’Anses déclare que les enfants de 11 à 17 ans passent un peu plus de deux heures sur un écran (tablette, téléphone ou ordinateur), soit 66 %. Un constat qui est notamment plus lourd chez certains enfants qui passent quant à eux plus de quatre heures devant un écran, soit plus de 49 %.

Cela rend l’activité physique rare, voire inexistante chez ces enfants. Le temps passé devant un écran a d’autant plus augmenté à cause du premier confinement.

Selon nos confrères de Allodocteur, le temps passé devant un écran pendant le premier confinement serait passé à dix heures en plus par semaine, voire plus chez certains enfants.

Les adolescents de 15 à 17 ans sont encore plus touchés. Tous les enfants ne sont pas touchés par cette addiction de l’écran néanmoins, l’Anses alerte sur le manque d’activité physique.

Moins d’activités, plus de personnes en surpoids

C’est la conséquence directe du temps passé devant un écran. L’enfant qui passe trop de temps devant un écran est inhibé de tout ce qui vient de l’extérieur et de sa propre santé. Un manque d’activité physique chez l’enfant peut provoquer une prise de poids plus ou moins importants.

D’autres conséquences peuvent survenir comme : le manque de sommeil, fatigue oculaire, etc. Il est recommandé de sortir, se vider la tête pendant minimum une heure comme dans son jardin par exemple.

Si vous n’avez pas de jardin, munissez-vous de votre attestation et sortez à un kilomètre pendant une heure maximum autour de chez vous. Cela vous permettra de faire un peu d’activité et surtout reposer ses yeux des effets néfastes des écrans.