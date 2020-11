Les aliments bios réduiraient les risques de diabètes

Selon quelques études, les consommateurs d'aliments bios seraient moins assujettis au diabète.

Selon une étude menée par Nutrinet, les aliments bios permettraient de réduire les risques de diabètes chez les consommateurs. D’ailleurs, vous pouvez retrouver cette étude sur International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity.

Du bio pour réduire le diabète de type 2

Les 33 000 participants français ont dû remplir un questionnaire où ils indiquaient leur alimentation durant ces cinq dernières années. Nutrinet s’est aperçu que 293 participants sur les 33 000 participants étaient atteints du diabète de type 2.

Pour analyser tout ça, les chercheurs ont classé les questionnaires selon :

le tabagisme ;

la consommation d’alcool ;

l’alimentation (avec des aliments bios, ou pas) ;

l’activité physique.

Ils se sont aperçus que les personnes qui consomment beaucoup d’aliments biologiques ont moins de risques d’avoir le diabète de type 2.

En cause ? Les aliments bios possèdent moins de pesticides par rapport aux autres aliments, ce qui permet au corps d’être équilibré.

Nos confrères de Allodocteur rapportent que d’augmenter son alimentation d’aliments biologiques de 5 % réduirait de 3 % les risques de diabète de type 2.

Des contrôles nécessaires dans la durée

Nutrinet doit encore analyser ces patients pendant de nombreuses années avant d’en tirer des conclusions. Néanmoins, ces résultats sont encourageants. Les aliments bios pourraient être la clé pour réduire le diabète chez les personnes à risques.

« Selon diverses études expérimentales, les pesticides seraient mauvais pour les personnes atteintes de diabète. Ils augmenteraient les risques de diabète et créeraient un déséquilibre dans le corps. »

Le diabète de type 2

Cette maladie est très silencieuse, elle arrive des fois quand on ne s’y attend pas. Le diabète de type 2 peut surgir à n’importe quel âge. Il est conseillé de se contrôler souvent, surtout si vous avez des membres de votre famille qui ont du diabète.

Les médecins préconisent une prise de sang une fois par an minimum, et deux fois par an si vous êtes à risque pour contrôler le taux de sucre.