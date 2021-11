Les aliments-stars de l’automne pour la santé

Avec le début des saisons froides, rien ne vaut des menus intégrant des aliments qui nous aident à garder la forme !

L’automne est une saison propice à la baisse d’énergie. Nous avons besoin de donner un coup de pouce à nos défenses immunitaires, sans pour autant sacrifier le plaisir de manger.

De fait, voici une sélection, donc loin d’être exhaustive, d’aliments aux saveurs automnales à privilégier.

Les pommes

Vous direz que les pommes c’est toute l’année, mais leur saison, c’est bien l’automne ! On les connait riches en fibres et antioxydants, mais connaissez-vous la quercétine, ce flavonoïde réputé pour réduire les réactions allergiques et le risque d’asthme, tout comme l’inflammation ?

La figue

Toujours dans la catégorie fruits, la figue ! Fruit vedette du mois de septembre, elle déborde d’antioxydants, de minéraux (potassium, calcium, fer), de fibres. Sachez que eux à trois figues donnent 10% des besoins journaliers en calcium.

Le potimarron

Le potimarron est le champion de la provitamine A (plus connue sous le nom de bêta-carotène). Cet antioxydant essentiel à la santé de la peau est aussi un allié de nos yeux, tout comme pour la croissance des os et des dents. Pour tout dire, il renferme deux fois plus de bêta-carotène que les carottes. Et en soupe, c’est excellent !

La betterave

Elles favorisent le maintien de la fonction intestinale et digestive et réduisent la présence de mauvais cholestérol. Elles contiennent beaucoup de magnésium, indispensable au fonctionnement des nerfs et des muscles.

Faites aussi de ce légume-racine betterave votre star sous la couette ! En stimulant la production d’oxyde nitrique, la dilatations des vaisseaux sanguins est améliorée, tout comme la circulation sanguine au niveau du pénis.

Le chou de Bruxelles

Vous pensiez que nous allions passer à côté des choux de Bruxelles ? Non. Appartenant à la famille des crucifères, ils contiennent du sulforaphane, connus pour leurs atouts anti-cancérigènes, mais aussi de lutte contre l’Alzheimer et la DMLA. Et ce n’est pas tout, puisqu’une tasse d’entre eux apporte plus de 100% de la vitamine C quotidienne recommandée.

Le kaki

Ce fruit d’origine chinoise et japonaise contient plus de la moitié de la dose quotidienne recommandée de vitamine A. Il constitue également une source d’acides foliques indispensable aux femmes qui souhaitent être enceintes. Mais aussi, une source importante de magnésium qui aide à lutter contre le stress et l’anxiété.

La citrouille

Quel fruit (oui, c’est bien un fruit) est aussi emblématique de l’automne et de l’hiver ? Appartenant à la famille nombreuse des courges, elle contient des fibres, du potassium et de nombreux antioxydants, et du bêta-carotène et alpha-carotène. Ces deux derniers renforcent le système immunitaire et les graines sont aussi louées pour leurs propriétés permettant de diminuer les risques de maladies cardiovasculaires.

Et n’oublions pas les champignons !