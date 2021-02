Les arbres en ville auraient un impact sur la consommation d’antidépresseurs

Des chercheurs viennent de publier récemment une étude reflétant l’impact des arbres sur la santé mentale d’un panel d’individus.

La nature dispose de multiples bienfaits pour l’être humain. Avec des populations vivant majoritairement en ville, une équipe de chercheurs s’est intéressée à l’impact de la végétation, et principalement la proximité des arbres, afin de constater des effets de ces derniers sur la santé mentale d’un panel d’individus. La présence de ces conifères aurait ainsi des effets positifs sur la santé mentale, ce qui en conséquence permettrait de réduire la consommation d’antidépresseurs.

L’impact environnemental sur la santé mentale étudiait par un groupe de chercheurs

La principale auteure de cette nouvelle étude, la psychologue environnementale Mélissa Marseille, explique que « Les arbres de la rue sont une composante importante de la biodiversité des espaces verts urbains, mais on en sait peu sur leurs effets sur la santé mentale ». Celle-ci précise « Nous avons cherché à analyser le lien entre de la densité des arbres de la rue et la variété des espèces, avec la prescription d’antidépresseurs ». Pour cela, l’étude a été menée sur 9 751 habitants de Leipzig en Allemagne. Les chercheurs précisent que pour évaluer l’impact des conifères sur la santé, ils ont examiné les effets des arbres présents à différentes distances des maisons des participants (100, 300, 500 et 1000 m).

Une forte proximité aux arbres présente des bénéfices en termes de santé mentale

Tout d’abord, les chercheurs ont constaté à travers leurs résultats « Un risque accru de prescription d’antidépresseurs était associé au fait d’être une femme, un surpoids ou une obésité, un fumeur, un pessimisme et les saisons d’hiver et de printemps ». Cependant, ce risque était réduit pour les personnes jeunes entre 18 et 39 ans ou âgées de plus de 65 ans.

Concernant l’impact des arbres sur la santé des participants, l’étude dévoile à travers ses résultats publiés dans la revue Nature que « les personnes vivant dans des maisons avec une plus grande densité d’arbres de rue à moins de 100 m étaient moins susceptibles de se voir prescrire des antidépresseurs ». Pour finir, l’étude précise que « Aucune association significative entre la densité des arbres de rue et les prescriptions d’antidépresseurs n’a été trouvée à de plus grandes distances ».