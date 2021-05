Les boissons roses permettraient, par effet placebo, d’augmenter les performances sportives

Fait étonnant ! Selon une récente étude, une boisson sucrée de couleur rose permettrait d’augmenter les performances sportives.

L’effet placebo peut avoir de nombreuses conséquences sur notre santé. Dans une récente étude réalisée par des chercheurs britanniques, il a, par exemple, été suggéré que l’ajout de colorants dans une boisson permettrait d’améliorer les performances sportives. Récemment publié dans la revue Frontiers in Nutrition, les résultats de ces travaux ont permis de découvrir que le colorant rose permettait d’améliorer la perception de la douleur, d’augmenter les attentes en matière d’apport en sucre et en glucides, mais aussi les performances physiques.

Un colorant rose pour influer vos performances sportives

Cela peut permettre étonnant à première vue d’œil… Et ça l’est ! En effet, c’est la première fois que des chercheurs travaillent sur l’effet de la couleur des boissons sur nos performances physiques. Dans de précédentes études, ils avaient appris que se rincer la bouche avec des glucides permettait d’améliorer les performances en réduisant l’intensité perçue de l’exercice. De ce fait, l’équipe en charge de ces nouvelles recherches a voulu évaluer si une boisson rose sans stimulus glucidique avait les mêmes avantages grâce à l’effet placebo. La couleur rose a été choisie, car elle permet de modifier la perception de la douleur et augmenter les attentes en matière d’apport en sucre et en glucides.

L’étude a été menée sur 10 participants. Lors de ces travaux, ils devaient courir à plusieurs reprises sur un tapis de course pendant 30 minutes. Aucune vitesse n’était imposée, ils devaient simplement courir à une vitesse constante. Lors de cet effort, les sujets ont dû se rincer la bouche avec une boisson sucrée, faible en calorie et artificiellement rose, ou avec une boisson claire, sucrée et faible en calorie.

La conclusion est sans équivoque. Les participants ont réussi à parcourir 212 mètres de plus en moyenne lorsqu’ils consommaient la boisson rose. De plus, leur vitesse moyenne avait augmenté de 4,4 % lors du test d’effort. De plus, les personnes ont trouvé l’expérience de course plus agréable lorsqu’ils buvaient la boisson rose.

Dr Sanjoy Deb, chercheur à l’université de Westminster, explique : « Les résultats de notre étude combinent nutrition et performance, car l’ajout d’un colorant rose à une solution artificiellement sucrée a non seulement amélioré la perception de la douleur, mais également amélioré les sensations de plaisir, la vitesse de course et la distance parcourue pendant l’exercice ».