Les bruits liés au transport pourraient accroître le risque d’infarctus

Les résultats de cette étude ont été présentés à l'occasion de la 71e session scientifique annuelle de l'American College of Cardiology.

On le sait, le bruit chronique n’est pas le meilleur allié de la santé. Outre une exacerbation de notre irritabilité face à ce phénomène, une surdité plus importante tout comme un effet sur la survenue de la démence, la pollution sonore urbaine favoriserait donc les risques de crise cardiaque, et particulièrement chez les personnes vivant près d’axes routiers ou de couloirs aériens.

Des chercheurs de la Rutgers Robert Wood Johnson Medical School dans le New Jersey ont souhaité savoir dans quelle mesure les bruits liés aux transports pouvaient avoir favorisé la survenue de l’infarctus d’adultes hospitalisées en 2018 dans cet Etat de l’Est du pays.

16 000 cas étudiés

Cette année, 16 000 adultes ont été pris en charge à l’hôpital après un infarctus. Des sous-groupes de données ont été formés en fonction du degré d’exposition au bruit : plus de 65 décibels au cours de la journée et moins de 50 décibels en moyenne.

Les niveaux sonores ont été mesurés en moyenne sur la journée, pour prendre en compte les sons relatifs au passage de camions, de trains ou d’avions et les moments plus calmes dans une zone précise.

Quels résultats ?

Au final, les chercheurs ont conclu que 5% des hospitalisations pour crise cardiaque pouvaient être liées à des niveaux de bruit importants.

Et ce n’est pas tout, puisque le taux de crise cardiaque était 72% plus élevé dans les endroits intensément exposés au bruit des transports, “Ces zones enregistrant 3 336 crises cardiaques pour 100 000 personnes, contre 1 938 crises cardiaques pour 100 000 personnes dans les zones plus calmes”.

Abel E. Moreyra, professeur de médecine à la division de cardiologie de cette école, rappelle que “Quand les gens parlent de pollution, ils parlent généralement de particules dans l’air ou dans l’eau. Mais il existe d’autres formes de pollution, et la pollution sonore en fait partie”. Et il prévient : “En tant que cardiologues, nous sommes habitués à penser à de nombreux facteurs de risque traditionnels tels que le tabagisme, l’hypertension ou le diabète. Cette étude et d’autres suggèrent que nous devrions peut-être commencer à penser à la pollution de l’air et à la pollution sonore en tant que facteurs de risque supplémentaires pour les maladies cardiovasculaires”.