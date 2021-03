Les bruits naturels sont fortement bénéfiques pour la santé

Et si vous écoutiez un peu de sons provenant de la nature afin d’améliorer votre santé ?

L’eau qui coule, le feu qui crépite, les oiseaux qui chantent, la pluie… Tant de bruit naturel que nous avons l’occasion d’écouter tout au long de notre vie. Selon une récente étude canadienne, ces sons permettraient notamment de réduire le stress et d’augmenter la santé globale des personnes les écoutant régulièrement.

Réduire le stress grâce aux sons naturels

Les chercheurs de l’Université Carleton (Canada) ont récemment analysé 36 études concernant l’impact sur la santé des bruits ambiants provenant de la nature. Dans les travaux étudiés, les expérimentations étaient principalement effectuées dans des laboratoires ou bien des hôpitaux. Publié dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), les résultats de cette étude soulignent que l’écoute régulière de sons naturels permettait de réduire le stress au quotidien de 28 %, mais aussi d’améliorer la santé générale de 184 %.

D’après les chercheurs, « Du point de vue de l’évolution, un environnement acoustique qui comporte beaucoup de sons naturels est un bon indicateur d’un environnement sûr — ce qui permet un repos psychique ». Selon ces derniers, les sons les plus efficaces sont l’eau qui coule ainsi que les chants d’oiseaux.

Où faut-il écouter des bruits provenant de la nature ?

Outre ces constatations, les chercheurs ont aussi analysé les enregistrements effectués dans 68 parcs nationaux américains à 221 endroits différents durant les 15 dernières années. Ils ont ainsi découvert que les bruits d’oiseaux étaient présents 23% du temps contre 42% pour les gazouillis d’oiseaux. Parmi les parcs ayant le plus de sons naturels, l’étude regroupe les espaces présents en Alaska et à Huawaï. Cependant, les parcs les plus fréquentés sont ceux où les sons d’origine humaine sont les plus présents. Rachel Buxton, chercheuse et auteur principale de l’étude, souligne tout de même « qu’écouter des sons naturels et du bruit reste meilleur pour la santé que si vous écoutez seulement du bruit ».

Même s’il n’est parfois pas possible d’aller en pleine nature profiter de ces sons (et encore moins en Amérique), sachez qu’il est facilement possible de retrouver des bruits naturels sur des applications, dans des vidéos YouTube ou encore sur des sites internets.