Les corticoïdes sont autorisé pour lutter contre la COVID-19

Un nouveau médicament vient s'ajouter à la liste des médicaments autorisés pour combattre la pandémie de la COVID-19.

C’est une nouvelle avancée pour l’humanité et toutes les personnes qui sont contaminées par la COVID-19. L’Organisation mondiale de la santé vient d’autoriser la distribution ou du moins la prise de corticoïde chez les patients atteints de la COVID-19. Selon des analyses réalisées par les médecins, ce type de médicament permettait de diminuer de 21 % les formes graves du virus. Cela ne reste que de la théorie approximative en revanche ce chiffre pourrait être réaliste, car, dans la pratique, les médecins prescrivent déjà le corticoïde à leur patient.

Néanmoins, cela n’a pas toujours été le cas, en début de pandémie, l’OMS avait formellement interdit l’utilisation de la corticoïde chez les personnes atteintes de la COVID-19. C’est un revirement de situation que nous vivons de la part de l’Organisation mondiale de la santé qui a décrété « valide » la prise de ce médicament. Cette validation s’appuie sur un communiqué publié quant à lui sur le Journal of the American Medical Association grâce à un regroupement de chercheurs.

Des résultats encourageants qui permettront à l’avenir d’aider les patients atteints du virus. Ces résultats ont été obtenus grâce à un suivi de 1703 patients à travers le monde pris au hasard. Dans ce nombre de patients, il y a des personnes avec un traitement classique, des personnes avec un traitement classique avec en complément un placébo et pour finir des patients traités à l’aide de corticoïdes comprenant de la dexaméthasone, hydrocortisone ou méthylprednisolone. Des résultats qui attestent l’efficacité de cette molécule permettant au patient d’avoir 68 % de chance de survivre comparée aux autres traitements. À l’heure où nous écrivons ces lignes, aucun médicament ne permet d’obtenir des résultats aussi encourageants. Des résultats officiellement nouveaux et prometteurs néanmoins, les corticoïdes sont déjà utilisés dans la pratique par les médecins.

« Dès la fin mars, on avait compris que l’essentiel des dégâts était lié à l’orage de cytokines, donc à un emballement du système immunitaire fortement inflammatoire, explique l’infectiologue. Quel traitement avons-nous contre les réactions inflammatoires ? Les corticoïdes. On a tout fait de la prescription sauvage. Nos seules questions portaient sur les meilleures modalités d’administration et les dosages. »