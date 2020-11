Les derniers chiffres du tabac en France

Santé publique France vient de dévoiler de nouvelles données à propos de la consommation de tabac en France.

À l’occasion de la 5e édition du mois sans tabac, de multiples données autour du tabagisme en France ont été dévoilées par Santé publique France. Ces informations issues du baromètre 2018 nous permettent ainsi d’imager et de constater l’évolution de la consommation de tabac en France.

Tabagisme, quels sont les derniers chiffres en France ?

Pour commencer, l’organisme public dévoile que 32 % des Français âgés de 18 à 75 ans fumaient du tabac de façon occasionnelle en 2018. Santé publique France considère ce chiffre trop élevé comparé aux autres pays de l’Europe malgré une baisse constatée par rapport à 2016. De plus, on apprend que la mise en place de taxes plus élevées sur le tabac a permis d’avoir un impact positif chez les consommateurs. Ainsi, 43,6 % des fumeurs annoncent que cette hausse des prix est une motivation pour arrêter de fumer. 39,8 % des anciens fumeurs déclarent quant à eux que cet élément a été une motivation pour arrêter.

Que consomment les Français ?

Le tabac se consomme principalement sous forme de cigarettes manufacturées en France (74 %). Le tabac concerne quant à lui 35,7 % des fumeurs. De plus, 9,4 % des fumeurs déclarent fumer la chicha. Pour avoir un ordre d’idée de l’évolution de la consommation française, Santé publique France a comparé ses données avec celles de 2010. Ainsi, l’organisme constate que la consommation de cigarettes manufacturées a baissé en passant de 88,2 % en 2010 à 74 % en 2018.

Les consommateurs ont cependant privilégié le tabac à rouler. Ils représentaient en effet 8,1 % des fumeurs en 2010, le chiffre est passé à 20,5 % en 2018. La raison de cette hausse est assez simple, le tabac à rouler est moins coûteux et taxé que les cigarettes. Cela permet aussi aux fumeurs de mieux connaitre la quantité de tabac consommé. Pour finir avec une dernière donnée, les personnes fumant du tabac à rouler sont principalement des hommes ainsi que des jeunes et personnes défavorisées.